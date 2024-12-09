Рынок вторичной недвижимости в 2024 году: средние цены, спрос и предложения — Finance.ua

Рынок вторичной недвижимости в 2024 году: средние цены, спрос и предложения Сегодня 16:00 — Недвижимость

Рынок вторичной недвижимости в 2024 году: средние цены, спрос и предложения, freepik

В 2024 году запрос на покупку квартиры остается примерно на уровне 2023 года. Стоимость квартир на вторичке за год увеличилась почти по всей стране, за исключением восточных областей.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Интерес украинцев в приобретении квартиры коррелирует с ситуацией на фронте и состоянием энергетической отрасли. В период весенне-летнего массового отключения электроэнергии в 2024 году интерес к покупке квартиры ожидаемо снижался — но после возобновления стабильного энергоснабжения довольно быстро вернулся на прежний уровень.

Интересно, что в начале блэкаута 2024 года уровень запросов на покупку квартиры был выше, чем во время массированных обстрелов и блэкаутов в конце 2022 года. А после завершения периода блэкаутов восстановление количества запросов на приобретение квартиры в 2024 году произошло быстрее, чем в 2022 году.

Инфографика: ЛУН

Это может свидетельствовать о том, что украинский рынок недвижимости почти адаптировался к вызовам военного времени. Он более умеренно реагирует на текущие военные риски, однако на него продолжают давить такие факторы, как изменение условий программы льготной ипотеки «єОселя», сокращение платежеспособного спроса и перспектива повышения налогообложения сделок по купле-продаже недвижимости.

В частности, программа льготной ипотеки «єОселя» ощутимо поддерживает активность рынка недвижимости. С начала ее работы (конец 2022 года) было выдано около 14,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 23,3 млрд грн.

Инфографика: ЛУН

Причем с конца 2024 года эта программа переориентируется с рынка вторичной недвижимости на рынок первички, ведь с помощью 2єОселя" большинство заемщиков теперь смогут приобрести жилье в возрасте до 3 лет.

Статистика вторички

Вторичка чувствует себя менее уверенно: «єОселя» снижает свое влияние на этот сегмент рынка, а потенциальные покупатели меняют приоритеты. В перспективе наблюдается возможное увеличение доли инвестиционных сделок и переориентация доли предложений на рынок аренды.

В 2024 году на рынке вторички продолжал действовать разновекторный тренд прошлого года: в восточных и некоторых центральных регионах средние цены шли вниз, а в западных — вверх. Между некоторыми регионами эта разница достигла рекордных чисел: например, средняя стоимость квартир в Запорожье почти в 4 раза дешевле средней цены аналогичного жилья во Львове.

За год средняя цена 1-комнатной квартиры в столице потеряла 2% в валюте, а в восточных Сумах, Харькове, Днепре и Запорожье — 17%, 19%, 17% и 21% в валюте соответственно. В то же время средняя стоимость 1-комнатных квартир в более спокойных городах западной части Украины в 2024 году продолжала расти. В частности, во Львове за год 1-комнатные подорожали на 13%, в Ивано-Франковске — на 18%, а в недооцененном ранее Ровно средняя стоимость 1-комнатных квартир выросла в 2024 году на 23% в валюте.

Инфографика: ЛУН

В сегменте 2-х и 3-х комнатных квартир украинская вторичка продемонстрировала более оптимистичные настроения. В частности, фиксируется динамичный рост цен на 2- и 3-комнатные квартиры в большинстве регионов страны. Такой тренд может быть связан с тем, что все больше ВПЛ принимают решение интегрироваться в новые общины в западной и центральной части страны, поэтому растет и запрос (а соответственно — и цены) на более просторные квартиры, в которых будет комфортно жить семь из нескольких человек.

За прошлый год стабильность или увеличение средней цены продемонстрировали квартиры не только в западных, но и центральных областях страны. В частности, за этот период столичные 2-комнатные прибавили 2% к средней цене в валюте, винницкие — 10%, в Тернополе и Ужгороде средняя цена 2-комнатных выросла на 11% и 13% соответственно, а в Житомире и Ивано-Франковске — на 15%. В восточных областях, в зависимости от города, средняя цена 2-х комнатных квартир за год снизилась на 6−17%.

Приблизительно такая же динамика наблюдалась и в сегменте 3-комнатных квартир: в более опасных восточных регионах средняя стоимость в течение года снизилась на 5−15%, а в западных и большинстве центральных осталась без изменений или выросла на 5−26%.

Инфографика: ЛУН

За год срок экспозиции снизился в Киеве (с 53 дней в ноябре 2023 года до 49 дней в ноябре 2024 года) и Львове (с 62 до 42 дней), но повысился в Одессе (с 44 до 54 дней в ноябре 2023 к ноябрю 2024 года). При этом весной и летом 2024 года, когда цены на жилую недвижимость несколько проседали, срок экспозиции квартир на рынке тоже снижался. Такие данные могут свидетельствовать о наличии платежеспособного спроса и готовности покупателей к быстрому заключению сделки при условии дисконта со стороны продавцов.

Инфографика: ЛУН

Что касается городов-лидеров по средней стоимости вторички, то в 2024 году Киев и Львов сохранили свои позиции самых дорогих городов по покупке жилья: Львов занял 1 место по средней стоимости 1-комнатных квартир, а Киев — по средней стоимости 2- и 3-комнатных. Третье место во всех категориях занял Ужгород.

Если оценивать доступность жилья (соотношение средней местной зарплаты к средней стоимости квартиры), то в конце 2024 антирекорд наблюдается во Львове: для приобретения 1-комнатной квартиры понадобится сумма, равная среднему заработку за 9,8 лет. Второе место занимает Ужгород, где на 1-комнатную квартиру придется работать 8,5 лет. А третье место занял Луцк — здесь за квартиру придется работать 8,4 года. В Киеве этот показатель составляет 8,3 года. А самое низкое соотношение средней местной зарплаты к средней стоимости 1-комнатной квартиры зафиксировано в Херсоне — на 1-комнатную квартиру можно заработать, если откладывать средний заработок в течение 2,8 лет.

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