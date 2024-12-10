Рынок первичной недвижимости в 2024 году: как за год изменились цены (инфографика) — Finance.ua

Рынок первичной недвижимости в 2024 году: как за год изменились цены (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Рынок первичной недвижимости в 2024 году: как за год изменились цены (инфографика), freepik

В 2024 году средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжала расти, а девелоперы активнее аккредитовали свои проекты в программе «єОселя».

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Подорожание стройматериалов, дефицит кадров и рост заработной платы в отрасли, ослабление национальной валюты — эти факторы в 2024 году продолжали подталкивать цены на украинской первичке вверх.

Рекордсменами роста средней стоимости строящегося квадрата стали:

Кропивницкий, в котором метр новостроек за год прибавил рекордные +33% в гривне;

Ровно, где средняя стоимость квадрата от застройщика подорожала на 24%;

Ивано-Франковск, Черновцы и Винница, где «квадрат» подорожал на 21%.

При этом самыми дорогими в Украине по средней стоимости квадратного метра все еще остаются новостройки Львова, которые за год прибавили +14%.

Инфографика: ЛУН

Количество ЖК

О растущей активности первички свидетельствует и динамика количества ЖК в продаже. Отрадно, что рост числа активных новостроек наблюдается не только в более или менее безопасных западных областях Украины, но и на востоке страны. В частности, в прифронтовом Запорожье работают отделы продаж в 11 ЖК (прирост за год на 10%).

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Увеличилось количество новостроек в Днепре — здесь возводят жилье в 54 ЖК (прирост за год 2%). Однако несколько снизилась активность девелоперов в Харькове (-9% в год), в Николаеве (-6% в год), Одессе (-7%) и т. д. В столице за год количество работающих отделов продаж новостроек увеличилось на 1% — до 177 активных проектов. Львов, Ужгород и Ивано-Франковск за год продемонстрировали увеличение количества ЖК в продаже на 6−8%.

Инфографика: ЛУН

Объемы ввода нового жилья в эксплуатацию

В уходящем году объемы ввода нового жилья в эксплуатацию увеличились почти во всех областных центрах Украины. В процентном выражении наибольший прирост сданных квартир показали Житомир и Чернигов — 329% и 316% соответственно (период 1, 2 и 3 квартал 2024 + 4 квартал 2023 до 1, 2 и 3 квартал 2023 + 4 квартал 2022). В столице за этот период количество сданных новых квартир увеличилось не столь впечатляюще: прирост составляет +13%.

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Тем не менее, именно столица является лидером по строительству нового жилья, ведь в Киеве за 12 месяцев (1−3 квартала 2024 года + 4 квартал 2023 года) ввели в эксплуатацию 10,7 тыс. новых квартир. На втором месте по этому показателю — Киевская область, где было построено почти 8,6 тыс. новых квартир. А третье место занял Львов с 5,4 тыс. введенных квартир.

Инфографика: ЛУН

Самые низкие цены на квартиры

Если говорить о ценах на первичке в разрезе минимальной стоимости целой квартиры (среднее от минимальной стоимости кв. м у застройщика умножено на минимальную площадь будущей квартиры), то дешевле всего имущественные права на будущую квартиру обойдутся в Сумах — 1,08 млн грн.

В столице минимальная стоимость будущей квартиры на первичке обойдется почти в 2,5 раза дороже, чем в Сумах — 2,97 млн ​​грн.

Инфографика: ЛУН

От минимальной стоимости будущей квартиры зависит еще один показатель доступности первички — средняя сумма первого взноса льготной ипотеки «єОселя». Ведь по условиям программы, самую массовую долю льготных кредитов можно взять на жилье, которое либо еще строится (аккредитовано в программе и почти построено, то есть его ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшие месяцы года), либо построено не ранее 3 лет назад. И значительная часть таких квартир — это предложения именно от девелоперов.

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В частности, в столице минимальный первый взнос на готовую квартиру от застройщика составляет 750 тыс. грн. при стоимости целой квартиры 3,7 млн грн. А на первый взнос по почти построенной квартире (ввод в эксплуатацию планируется в ближайшие несколько месяцев) потребуется 505 тыс. грн — при ее полной стоимости 2,5 млн грн.

Инфографика: ЛУН

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