Что будет с ценами на жилье в Украине в 2025 году: прогноз экспертов — Finance.ua
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Что будет с ценами на жилье в Украине в 2025 году: прогноз экспертов

Недвижимость
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Что будет с ценами на жилье в Украине в 2025 году: прогноз экспертов
Что будет с ценами на жилье в Украине в 2025 году: прогноз экспертов
Цены на жилье в Украине в 2025 году будут только расти. Многие украинцы, которые рассматривали возможность покупки жилья, пойдут на этот шаг, чтобы в дальнейшем не переплачивать.
Издание «Общественное» пишет, что дополнительным фактором, который повлияет на спрос и цены, является уменьшение интенсивности обстрелов и общий уровень опасности в стране.
Кроме того, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс гривны к доллару на уровне 45, что также способствует подорожанию жилья.
«На первичном рынке стоимость квадратного метра традиционно привязана к курсу доллара», — объясняет Марианна Бигунец из строительной компании Gazda.
В компании ожидают рост стоимости жилья на первичном рынке в 2025 году как минимум на 20%.
«Более „выигрышные“ проекты по указанным характеристикам могут вырасти и на 25−30%», — отметила эксперт.
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При этом в компании Perfect Group прогнозируют, что к концу нынешнего года цены на «первичку» в Киеве вырастут на 5−10%, а уже в середине 2025 года один квадратный метр обойдется в 65 тысяч гривен (сейчас — 52,5 тысячи). Что касается вторичного рынка, то к концу следующего года ожидается, что цены вырастут на 7−10%.
Среди причин, которые повлияют на рост цен на жилье, аналитики портала OLX называют расширение государственной ипотечной программы «єОселя», рост курса доллара, удорожание стоимости строительных материалов и рабочей силы, а также возможный рост налогов при покупке жилья.
По материалам:
УНІАН
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