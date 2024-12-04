Строительство ЖК во время войны: какие регионы лидируют — Finance.ua

Строительство ЖК во время войны: какие регионы лидируют Сегодня 14:04 — Недвижимость

Строительство ЖК во время войны: какие регионы лидируют

За последние три года на Львовщине было запущено строительство 150 жилых комплексов. Это вдвое больше, чем в Киевской области, где стартовали 70 новых проектов. При этом львиная доля проектов стартовала именно во Львове, в Киеве же наоборот — активнее развивается область.

В общей сложности за время войны девелоперы запустили более 500 новых проектов, заявил во время ІІІ Украинского строительного форума Business Adviser ЛУН Александр Андросович, пишет Delo.ua.

Инфографика: ЛУН

По его словам, в Киеве в первый год войны падение темпов строительства произошло почти на 80%, в 2023 году немного подросли показатели по старту новых проектов, но в 2024 приблизительно будет тот же уровень, роста нет.

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Совсем другая ситуация в Киевской области, где, по данным ЛУН, уже в 2023 году девелоперы вышли на довоенные темпы, а в 2024 году ожидается еще рост на 24%.

Инфографика: ЛУН

Во Львове запускают больше проектов и увереннее наращивают этот показатель. Темпы продаж в городе также гораздо выше, чем в Киеве. Более того, по опросам, во Львове вдвое чаще покупают жилье с целью инвестирования, чем в Киеве — 24% против 13%. Однако этот показатель самый высокий у Ивано-Франковска — более 30%.

Инфографика: ЛУН

Однако по показателю скорости наращивания темпов строительства лидирует в Украине Закарпатская область — она ​​еще успешнее Львова.

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«До начала войны в регионе строилось в 10 раз меньше. За время войны по количеству новых проектов область почти сравнялась с Львовщиной. Очень похожа на закарпатскую картина в Ивано-Франковске», — подчеркнул Андросович.

Инфографика: ЛУН

Цены на квартиры в новостройках также выросли самыми большими темпами в западных регионах. В топ-5 городов, где быстрее всего росли цены за годы войны, вошли Ивано-Франковск (+56%), Львов (42%), Ровно (41%), Ужгород (40) и Черновцы (+30%).

В то же время самым дорогим городом по цене квадрата в новостройках остается Львов ($1350), больше года назад он опередил Киев ($1300), которые догоняют по показателям Ужгород, Днепр и Винница.

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