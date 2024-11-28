В Украине выросла площадь принятого в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах — Finance.ua

В Украине выросла площадь принятого в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах Сегодня 17:01 — Недвижимость

В Украине выросла площадь принятого в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах

Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию в Украине в январе-сентябре 2024 года, составила 6,73 млн кв. м, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что более половины (3,63 млн кв. м) — это одноквартирные жилые дома. С двумя и более квартирами — 3,09 кв. м жилья.

В сельской местности принято в эксплуатацию 3,22 млн кв. м жилья (+12,7% г/г), в городах — 3,5 млн кв. м (+14% г/г).

Среди регионов наибольшее количество жилья принято в эксплуатацию в Киевской области (1,39 млн кв. м), Киеве (814 470 кв. м) и Львовской области (783 385 кв. м).

В расчете на 1000 украинцев приходится 163 кв. м нового жилья за 9 месяцев 2024 года.

Справка Finance.ua:

По данным ЛУН, в 2021 году был активный послековидный период — на рынке недвижимости росли цены, девелоперы активно запускали проекты, очень активно продавались квартиры. Тогда в среднем за квартал запускалось 100 жилых комплексов.

Со 2 кв. 2022 года и до 1 кв. 2023 года, т. е. в первый год полномасштабной войны, в среднем за квартал запускалось 34 жилых комплекса — это на 68% меньше.

Однако уже начиная со 2 кв. 2023 года, то есть прошлой весной, все, кто причастен к рынку недвижимости, однозначно почувствовали, что это было первое ощутимое восстановление на рынке. Подробная аналитика недвижимости купли-продажи квартир в Украине — по ссылке.

Економічна Правда По материалам:

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