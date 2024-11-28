Покупка квартиры по переуступке: на какие риски следует обращать внимание — Finance.ua

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Покупка квартиры по переуступке: на какие риски следует обращать внимание

Недвижимость
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Покупка квартиры по переуступке: на какие риски следует обращать внимание
Покупка квартиры по переуступке: на какие риски следует обращать внимание
Покупка квартиры по переуступке — популярный способ стать владельцем жилья в новостройках на выгодных условиях. Среди более 90 тысяч объявлений о продаже квартир в новостройках, размещенных на OLX в течение 2024 года, 16% касались именно такого типа сделок.
Что это за механизм, в чем его преимущества и риски — рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Что такое переуступка

Переуступка квартиры — это сделка, согласно которой инвестор передает право собственности на недвижимость другому лицу еще до завершения строительства. Этот процесс предполагает переоформление имущественных прав с первоначального покупателя (инвестора) на нового собственника.

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Иными словами, переуступка позволяет приобрести квартиру в новостройке у инвестора до официального ввода дома в эксплуатацию. После строительства новый владелец сможет оформить квартиру на себя.
«По условиям такого соглашения вы получите право зарегистрировать квартиру на себя, когда застройщик завершит все работы, а государство признает, что дом действительно пригоден для жизни», — отмечает Остапчук.

Преимущества покупки жилья по переуступке

Покупка квартиры по переуступке может быть выгодной, если быть осмотрительным и правильно оценивать риски.
  • Доступная цена. Стоимость таких квартир, как правило, ниже, чем у застройщика. По данным OLX, квартиры по переуступке стоят в среднем на 10% дешевле рыночных цен.
  • Быстрое заселение. Чаще всего такие сделки заключаются накануне ввода дома в эксплуатацию, что позволяет избежать долгого ожидания завершения строительства.
  • Выгодные условия. В процессе строительства инвесторы часто выбирают квартиры с лучшей планировкой, видом из окна или расположением на оптимальных этажах. Приобрести такую ​​квартиру по переуступке может быть проще, чем найти подобный вариант напрямую у застройщика.
  • Меньшие риски долгостроя. Покупка поближе к завершению строительства значительно снижает шансы стать жертвой задержек.

На что стоит обратить внимание при покупке квартиры по переуступке

Приобретение квартиры по переуступке также имеет свои риски.
  • Дополнительные расходы. Некоторые застройщики требуют уплатить комиссию (около 5% стоимости квартиры) за передачу имущественных прав. Также к стандартным расходам добавляются налоги: 5% подоходного налога, 1,5% военного сбора и 1% в Пенсионный фонд.
  • Репутация застройщика. Важно тщательно проверять застройщика. Недострои, проблемные объекты или нерешенные юридические вопросы могут стать причиной серьезных проблем.
  • Кредитные обязательства. Если квартира находится в ипотеке, то все долговые обязательства автоматически переходят к новому владельцу. Необходимо подробно ознакомиться с условиями кредитного договора.
  • Юридические вопросы. После заключения договора все претензии по недвижимости нужно будет решать с застройщиком, а не с изначальным собственником.
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«При возникновении любых проблем, связанных с квартирой — ответственным за это становится девелопер, поэтому стоит очень тщательно проверить его перед приобретением жилья. Проблемные объекты, недострои или несогласованные документы на строительство могут быть красными флагами», — рассказывает Остапчук.

Популярность переуступки на рынке

По статистике OLX, объявления о продаже квартир по переуступке получают на 26% больше откликов, чем стандартные предложения на первичном рынке. Это свидетельствует о высокой популярности такого способа покупки среди тех, кто стремится приобрести жилье в новостройке.
Однако важно помнить: привлекательная цена не всегда гарантирует беспроблемную сделку. Тщательная проверка документов и репутации застройщика поможет избежать неприятностей и сделает вашу покупку безопасной и удачной.
По материалам:
РБК-Україна
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