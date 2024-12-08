Рынок недвижимости: где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье — Finance.ua

Рынок недвижимости: где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье Сегодня 19:08 — Недвижимость

Рынок недвижимости: где в Европе дороже всего и дешевле всего покупать жилье

В 2023 году с высокими расходами на жилье, включая оплату воды, электричества и газа, столкнулись жители Ирландии. Им это обходится вдвое дороже, чем в среднем по ЕС.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Читайте также Рада приняла закон о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье

На втором месте по дороговизне оказался Люксембург (+86% к среднему показателю ЕС), за ним — Дания (+80%).

Дороговизна и доступность

Наиболее доступным жилье оказалось в Болгарии и Польше: цены были ниже на 61% и 56% в соответствии со средним уровнем ЕС.

В период с 2010 по 2023 год стоимость жилья в 17 странах-членах ЕС выросла, а в 9 снизилась, включая Грецию, Кипр и Испанию. В Польше стоимость жилья осталась неизменной.

Цены на жилье в странах ЕС снизились

В то время как жилищный кризис охватил ряд стран Европы, включая Ирландию, Португалию и Испанию, тенденция стремительного роста цен на недвижимость несколько приостановилась в прошлом году — цены на жилье в Европе снизились в среднем на 0,3%.

Читайте также Средние цены на аренду жилья в Харькове

Однако, если посмотреть на картину в целом, то можно заключить, что в период с 2010 по 2023 годы цены на жилье в странах блока выросли в среднем на 48%.

Наибольший рост был зафиксирован в:

Эстонии (+209%);

Венгрии (+191%);

Литве (+154%).

Цены на недвижимость снизились только в двух странах-членах — в Италии и Кипре, на 8% и 2% соответственно.

Аренда жилья

Аренда также росла, увеличившись на 22% за последние 13 лет. Стоимость аренды росла почти во всех странах-членах, за исключением Греции.

Читайте также Цены на аренду жилья в Днепре на пороге зимы

Для сравнения, общая инфляция в ЕС за тот же период составила 36%.

Наибольший рост зафиксирован в Эстонии (211%) и Литве (169%), а в Ирландии за тот же период арендная плата выросла вдвое.

Расходы на проживание

В среднем по ЕС в прошлом году люди тратили на жилье около одной пятой (19,7%) своего дохода, причем самая высокая доля была в Греции (35,2%), Люксембурге (27,6%) и Дании (25,9%).

В Норвегии, Швейцарии и Германии люди тратят на жилье примерно четверть своего дохода.

Читайте также В Украине выросла площадь принятого в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах

В то же время наблюдается общее улучшение ситуации с долей людей, накопивших задолженность по ипотеке, аренде или коммунальным платежам — этот показатель в ЕС снизился до 9,3% в 2023 году с 12,4% в 2010-м, и только в пяти странах был зафиксирован некоторый рост.

К примеру, в Греции почти половина населения имеет задолженность.

Владеть жильем или снимать

Что же касается владения жильем, то в разных странах блока наблюдаются огромные отличия.

В Румынии, к примеру, своим жильем владеют более 95% населения. За ней следуют Словакия, Хорватия и Венгрия — в этих странах-членах ЕС жильем владеют более 90% населения.

Аренда жилья наиболее распространена в Швейцарии и Германии. Там более половины населения являются арендаторами.

В целом по блоку в 2023 году более двух третей, 69% населения, владели своим жильем, а остальные 31% его снимали.

Где люди больше всего инвестировали в недвижимость

По данным Евростата, в прошлом году жители Кипра инвестировали в недвижимость сумму, эквивалентную 8,6% ВВП страны.

В Италии этот показатель составил 7%, что чуть больше, чем в Германии (6,9%) и Франции (6,4%).

Самый низкий показатель был зафиксирован в Польше (2,2% ВВП) и Греции (2,3%).

В среднем инвестиции в жилищное строительство в ЕС в 2023 году составили 5,8% ВВП, то есть около одного триллиона евро.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.