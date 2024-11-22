Какова доля расходов на жилье в разных городах: в Киеве — 68% средней зарплаты, в Ужгороде — 87% (инфографика) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Какова доля расходов на жилье в разных городах: в Киеве — 68% средней зарплаты, в Ужгороде — 87% (инфографика)

Как зависит стоимость аренды и доступность жилья от доходов и какую их долю украинцы тратят на аренду. Об этом говорится в новом исследовании ЛУН Work.ua , предоставленном finance.ua.

Они создали общий аналитический проект, позволяющий проанализировать уровень благосостояния украинцев.

Первым шагом стало сравнение средних зарплат в городе с медианой аренды жилья.

График доступен по всей Украине, данные подсчитаны для каждого областного центра.

В Киеве, по данным ЛУН, аренда однокомнатной квартиры составляет 68% средней зарплаты в городе,

для Ужгорода — это 87%,

для Львова — 80%.

Самый низкий показатель в Харькове — аренда составляет 21% зарплаты.

Если рассматривать этот показатель в мирное время, то чем меньше процент, тем выше уровень благосостояния в том или ином городе.

В Харькове из-за постоянных обстрелов и общей опасности для города аренда остается очень низкой с февраля 2022 года. То есть это не свидетельствует об общем благосостоянии в городе, но, в частности, может быть фактором, почему часть людей не уезжают в более безопасные регионы.

Особая ситуация в Ужгороде, он наиболее отдален от зоны боевых действий, в связи с чем здесь большой спрос на аренду квартир и, как следствие, неприсущая городу высокая цена на квартиры.

Однако 87% от средней зарплаты для Ужгорода — это критически много, и собственно такие исследования показывают, что стоимость аренды сильно выше возможности людей снимать жилье, сохраняя свое благосостояние на должном уровне.

Оптимальным соотношением между расходами на аренду и доходами человека, по данным аналитиков ЛУН, считается тот, где расходы на жилье не превышают 30% от общего месячного дохода.

Это правило 30% - общепризнанный стандарт в сфере экономики доступности жилья и благосостояния.

Как в Европе

В странах Западной Европы, таких как Германия и Франция, аренда в среднем составляет около 25−30% от дохода.

К примеру, в Германии средняя зарплата — €3,741, а аренда находится на уровне 27.6%, что обеспечивает относительно сбалансированную ситуацию для большинства домохозяйств.

Во многих странах Центральной и Восточной Европы, где зарплаты ниже, даже относительно недорогая аренда может составлять значительную часть ежемесячных расходов.

В то время как в странах с высокими доходами, таких как Норвегия или Люксембург, аренда остается высокой, но легче покрывается благодаря более высоким зарплатам.

Проблема дорогостоящей аренды характерна не только для Украины. В крупных городах Европы эту задачу решают следующим образом:

1. Регулирование цен аренды в определенных районах. Чтобы избежать спекуляции, вводятся ограничения стоимости аренды, но как следствие — это уменьшает количество предложений аренды.

2. Социальное жилье. Государство или городская власть строит за свой счет жилье, которое частично или полностью будет казаться малообеспеченным слоям населения.

3. Поддержка молодежи и студентов. Адресные субсидии для молодого населения с мотивацией остаться экономически активными именно в этом регионе. Характерно для городов с крупными университетами.

Стоимость аренды — это всегда следствие спроса и предложения, и если европейские страны склоняются к регуляциям и субсидиям, Азия внедряет инновационный подход — увеличивает арендный фонд, строя новое жилье, и сдает в аренду под залог, а не ежемесячную плату: арендатором вносится 40−90% от стоимости жилья, и сумма возвращается по завершении многолетней аренды.

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