Рада приняла закон о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье — Finance.ua

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Рада приняла закон о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье

Казна и Политика
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Рада приняла закон о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье
Рада приняла закон о компенсациях для переселенцев за уничтоженное жилье
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11 028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. За соответствующее решение проголосовали 288 нардепов.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
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В частности, на уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь следующие категории ВПЛ, которые:
  • достигли пенсионного возраста;
  • содержат ребенка в возрасте до шести лет;
  • воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.
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Ко второму чтению соответствующий перечень категорий ВПЛ расширили на тех, кто:
  • имеет на иждивении двух и более детей;
  • являются одинокими матерями (отцами), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);
  • являются лицами с инвалидностью III группы;
  • имеет на иждивении ребенка в возрасте до шести лет, является усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
  • имеет на иждивении ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.
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Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который направлен на обеспечение жилищных прав ВПЛ и предусматривает создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ.
Также для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса «муниципальной няни» и поддержанное проживание для пожилых людей.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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