Средние цены на аренду жилья в Харькове — Finance.ua

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Средние цены на аренду жилья в Харькове

Личные финансы
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Средние цены на аренду жилья в Харькове
Средние цены на аренду жилья в Харькове
Цены на аренду квартир в Харькове не только восстановились после предыдущих кризисных периодов, но и некоторые районы города показывают тенденцию роста ввиду улучшения инфраструктуры и восстановления городских объектов. Так, цены в ноябре выросли на 10−15% по сравнению с летним периодом.
Об этом говорится в статье Finance.ua Цены на аренду жилья в Киеве и других крупных городах Украины накануне зимы.

Однокомнатные квартиры:

Центральные районы (Центр, Слободка, Южный вокзал, Журавлевка) — от 12 тыс. до 18 тыс. грн в месяц. В то же время стоимость аренды квартиры в новостройках или с дизайнерским ремонтом может достигать 20 тыс. грн.
Другие районы (Турбо, Лесопарковая, ХТЗ, Алексеевка) — от 8 тыс. до 12 тыс. грн в месяц.

Двухкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 18 тыс. до 25 тыс. грн в месяц. Для более премиальных вариантов цены могут достигать 30 тыс. грн.
Другие районы — от 12 тыс. до 20 тыс. грн в месяц.

Трехкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 25 тыс. до 45 тыс. грн в месяц.
Другие районы — от 18 тыс. до 30 тыс. грн.
Напомним, в исследовании ЛУН и Work.ua говорится, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры составляет 68% средней зарплаты. Самый низкий показатель в Харькове — аренда составляет 21% зарплаты.
По данным M2bomber, за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 7000 грн. Ранее средняя цена составляла 16 051 грн, однако в настоящее время эта сумма выросла до 23 250 грн в месяц (увеличение на 44,85%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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