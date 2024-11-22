Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка) — Finance.ua
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Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)

Нерухомість
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Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
Як залежить вартість оренди та доступність житла від доходів, та яку їх частку українці витрачають на оренду. Про це йдеться в новому досліженні ЛУН та Work.ua, наданому finance.ua.
Вони створили спільний аналітичний проєкт, який дає змогу проаналізувати рівень добробуту українців.
Першим кроком стало порівняння середніх зарплат в місті з медіаною оренди житла.
Графік доступний по всій Україні, дані пораховані для кожного обласного центру.
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті,
  • для Ужгорода — це 87%,
  • для Львова — 80%.
Найнижчий показник у Харкові — оренда складає 21% зарплати.
Якщо розглядати цей показник у мирні часи, то чим менший відсоток, тим вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті.
В Харкові через постійні обстріли та загальну небезпеку для міста оренда залишається дуже низькою від лютого 2022 року. Тобто це не свідчить про загальний добробут в місті, але, зокрема, може бути фактором, чому частина людей не виїжджають у більш безпечні регіони.
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
На противагу — Ужгород, який є найвіддаленішим від зони бойових дій, у звʼязку з цим має великий попит на оренду квартир і як наслідок — непритаманну місту високу ціну на квартири.
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
Проте 87% від середньої зарплати для Ужгорода — це критично багато, і власне такі дослідження показують, що вартість оренди сильно вища за можливість людей винаймати житло, зберігаючи свій добробут на належному рівні.
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)
Оптимальним співвідношенням між витратами на оренду та доходами людини, за даними аналітиків ЛУН, вважається той, де витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу.
Це правило 30% є загальновизнаним стандартом у сфері економіки доступності житла та добробуту.
Яка частка витрат на житло в різних містах: у Києві — 68% середньої зарплати, в Ужгороді — 87% (інфографіка)

Як у Європі

У країнах Західної Європи, як-от Німеччина та Франція, оренда в середньому становить близько 25−30% від доходу.
Наприклад, у Німеччині середня зарплата — €3,741, а оренда знаходиться на рівні 27.6%, що забезпечує відносно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств.
У багатьох країнах Центральної та Східної Європи, де зарплати нижчі, навіть відносно недорога оренда може складати значну частину щомісячних витрат.
Тоді як у країнах з високими доходами, таких як Норвегія чи Люксембург, оренда залишається високою, але легше покривається завдяки вищим зарплатам.
Проблема дороговартісної оренди характерна не тільки для України. У великих містах Європи цю задачу вирішують наступним чином:
1. Регулювання цін оренди в певних районах. Щоб уникнути спекуляції, вводяться обмеження вартості оренди, але як наслідок — це зменшує кількість пропозицій оренди.
2. Соціальне житло. Держава або міська влада будує за власний кошт житло, що частково або повністю буде здаватись малозабезпеченим верствам населення.
3. Підтримка молоді та студентів. Адресні субсидії для молодого населення з мотивацією залишитись економічно активними саме в цьому регіоні. Характерно для міст з великими університетами.
Вартість оренди — це завжди наслідок попиту та пропозиції, і якщо європейські країни схиляються до регуляцій та субсидій, Азія впроваджує інноваційний підхід — збільшує орендний фонд, будуючи нове житло, та здає в оренду під заставу, а не щомісячну плату: орендарем вноситься 40−90% від вартості житла, і сума повертається після завершення багаторічної оренди.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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