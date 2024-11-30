Цены на аренду жилья в Днепре на пороге зимы — Finance.ua

Цены на аренду жилья в Днепре на пороге зимы Сегодня 13:09 — Недвижимость

Цены на аренду жилья в Днепре на пороге зимы

Рынок аренды квартир в Днепре в ноябре демонстрирует умеренный спрос, в частности, на аренду жилья в центральных районах и в новостройках. Так, цены повысились на 8−12% по сравнению с летними месяцами. Однако в целом стоимость аренды жилья ниже, чем в Киеве или Львове.

Однокомнатные квартиры:

Центральные районы (Центр, Амур-Нижнеднепровский, Кичкасы, район проспекта Дмитрия Яворницкого) — 14 тыс. — 20 тыс. грн в месяц.

Другие районы (Терновка, Чечеловка, Жовтневый район) — 9 тыс. — 14 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 18 тыс. до 30 тыс. грн в месяц. В центральных районах и ближе к реке Днепр цены могут варьироваться от 20 тыс. до 25 тыс. грн. Если квартира в новостройке или с евроремонтом, то цена может достигать 30 тысяч грн.

Другие районы — от 12 тыс. до 18 тыс. грн в месяц

Трехкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 25 тыс. до 50 тыс. грн в месяц. Для квартир в центре города арендная плата может колебаться в пределах 30 тыс. — 40 тыс. грн в зависимости от площади, состояния ремонта и уровня комплектации. В премиум-классе с элитным ремонтом цена может достигать 45 тыс. — 50 тыс. грн.

Другие районы — от 18 тыс. до 35 тыс. грн в месяц.

Напомним, в исследовании ЛУН и Work.ua говорится , что в Киеве аренда однокомнатной квартиры составляет 68% средней зарплаты. Самый низкий показатель в Харькове — аренда составляет 21% зарплаты.

По данным M2bomber, за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 7000 грн. Ранее средняя цена составляла 16 051 грн, однако в настоящее время эта сумма выросла до 23 250 грн в месяц (увеличение на 44,85%).

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