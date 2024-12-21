ВПЛ будут выплачивать денежную помощь в размере 20 тыс. гривен: как принять участие в программе — Finance.ua

ВПЛ будут выплачивать денежную помощь в размере 20 тыс. гривен: как принять участие в программе
БФ «Волонтерська організація Спілка Поруч» объявил о запуске проекта «Прихисток поруч». Внутриперемещенные лица могут получить 20 тыс. грн. Денежные средства будут выплачивать в случае, если граждане выедут из зоны боевых действий.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
Отмечается, что средства предоставят на переезд и оплату первых месяцев аренды жилья для переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.
Условия программы
Главное условие получения помощи — желание освоиться и найти работу.
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При этом подчеркивается, что поддержка предоставляется на первое время, пока вы ищете работу и адаптируетесь.
Проект «Прихисток поруч» предусматривает не только финансовую помощь, но и поддержку в:
- поиске жилья;
- трудоустройстве;
- устройстве детей в школы и детские сады;
Также ВПЛ предоставят все необходимое после переезда в новом месте — гуманитарную помощь, одежду, лекарства, продукты.
Для получения помощи следует обратиться к представителям фонда по электронной почте — shelter@poruch.org.ua или по телефону +380 (93) 349 8451.
Напомним, внутриперемещенные лица могут принять участие в грантовой программе «Единение ради действия» и получить до 500 долларов на переквалификацию.
Также с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутриперемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.
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