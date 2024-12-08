Когда ВПЛ могут отказать в помощи за разрушенное жилье — Finance.ua

Когда ВПЛ могут отказать в помощи за разрушенное жилье Сегодня 21:18 — Личные финансы

Когда ВПЛ могут отказать в помощи за разрушенное жилье

Право на помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц регулируется четкими нормами законодательства. Оно распространяется на тех, чье жилье уничтожено или повреждено в результате боевых действий, если такая информация внесена в Реестр поврежденного имущества или подтверждена органами местного самоуправления или местной военной администрацией.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , в каких случаях помощь не будет назначена.

Читайте также Сколько денег компенсировало государство предпринимателям за трудоустройство ВПЛ

Отмечается, что среди ВПЛ распространен миф, что помощь на проживание может быть назначена, если жилье приобретено после его разрушения.

Когда ВПЛ откажут в помощи за разрушенное жилье

Согласно абз. 4 п. 8 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ (далее — Порядок), помощь не назначается уполномоченному лицу или получателю, которые зарегистрировали/задекларировали место своего проживания в жилом помещении/части жилого помещения, которые разрушены или повреждены вследствие военных действий после факта их повреждения или разрушения.

Исключение составляет назначение помощи малолетним и несовершеннолетним детям, место жительства которых зарегистрировано в таком жилье после его уничтожения / повреждения.

Объяснение на примерах

Чтобы объяснить этот юридический момент, эксперты смоделировали несколько ситуаций.

Читайте также В Украине запускают новые виды помощи для ВПЛ: в Минсоцполитики рассказали подробности

Например, в семье ВПЛ родился ребенок. Родители зарегистрированы в своем жилье, которое, к сожалению, разрушено, а территория — временно оккупирована.

Такие родители имеют право «прописать» ребенка в этом жилье, а факт регистрации места жительства позже даты уничтожения жилья не будет препятствием для назначения помощи на проживание.

Или в семье есть ребенок, который в свое время по разным причинам не был «прописан». Жилье родителей существенно повреждено. Родители пытаются подтвердить проживание ребенка в этом жилье и «прописывают» его.

Читайте также ВПЛ могут получить негосударственную помощь на аренду жилья: каковы условия

В этом случае факт регистрации места жительства позже даты уничтожения жилья также не будет препятствием для назначения помощи на проживание ребенку.

То есть, в ситуациях с малолетними/несовершеннолетними детьми самым высоким считается интерес ребенка (а именно — право на определение места жительства).

Справка Finance.ua:

внутренне перемещенные лица могут принять участие в грантовой программе «Единение ради действия» и получить до 500 долларов на переквалификацию;

кроме государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), недавно анонсированной правительством, благотворительный фонд «Право на защиту» начал регистрацию на получение денежной помощи на аренду жилья, которая финансируется Гуманитарным фондом для Украины (UHF);

Также с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутриперемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.