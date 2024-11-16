ВПЛ могут получить негосударственную помощь на аренду жилья: каковы условия — Finance.ua

ВПЛ могут получить негосударственную помощь на аренду жилья: каковы условия Сегодня 15:14 — Личные финансы

ВПЛ могут получить негосударственную помощь на аренду жилья: каковы условия

Кроме государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), недавно анонсированной правительством, благотворительный фонд «Право на защиту» начал регистрацию на получение денежного пособия на аренду жилья, финансируемую Гуманитарным фондом для Украины (UHF).

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , как получить пособие.

Отмечается, что принять участие могут семьи, проживающие в Виннице, Винницкой области и Днепре, Днепропетровской обл.

Кто может получить деньги

На это пособие могут претендовать семьи ВПЛ, которые вынужденно переехали после 24 февраля 2022 года и ранее не получали целевое денежное пособие на аренду жилья от международных организаций.

Также заявители должны соответствовать одному из следующих условий:

проживают в местах временного проживания (МВП) и могут платить за аренду по истечении срока действия программы;

проживают в МВП под угрозой выселения (например, проживают в учебных заведениях и такое заведение возвращается к образовательной деятельности);

уже проживают в наемном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме переселиться в МВП;

новоприбывшие ВПЛ (до 1-го года в момент регистрации в программе), не желающие проживать в МВП.

Кандидаты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

семья с одним из родителей с одним ребенком/детьми до 18 лет (до 23 лет при условии обучения на очной/дуальной форме) или с пожилыми лицами (от 55 лет);

семья, состоящая из одного / нескольких одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилых людей с ребенком / детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, ВИЧ, туберкулез, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания, тяжелые травмы, потребность в трансплантации органа, потребность в паллиативной помощи, что подтверждается медицинской справкой);

приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями;

домохозяйства с тремя или более детьми до 18 лет;

домохозяйства с беременными женщинами или женщинами, с детьми до 3 лет.

Подать заявление можно самостоятельно, заполнив анкету претендента на участие в проекте по ссылке.

Напомним, с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовое пособие от государства.

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