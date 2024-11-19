В Украине запускают новые виды помощи для ВПЛ: в Минсоцполитики рассказали подробности — Finance.ua

В Украине запускают новые виды помощи для ВПЛ: в Минсоцполитики рассказали подробности Сегодня 09:01 — Личные финансы

В Украине запускают новые виды помощи для ВПЛ: в Минсоцполитики рассказали подробности

Для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса «муниципальной няни» и поддержанное проживание для пожилых.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления».

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«Мы уже приняли постановление Кабмина — действующее пока в пилотных областях, прифронтовых, где больше всего локализовано ВПЛ, а далее мы будем это масштабировать на всю Украину — вводим постоянную субсидию на аренду жилья, если у семьи ВПЛ не хватает дохода, чтобы обеспечить себе качественную аренду», — сказала Жолнович.

Министр подчеркнула, что она не сторонник проживания внутренних переселенцев в МВП (местах временного проживания) в условиях, которые не являются для них привычными и удобными.

«И мы тоже понимаем, что очень быстро собственным жильем невозможно будет ВПЛ обеспечить, поэтому остается тот промежуток времени, где будет аренда. И мы хотим сейчас ее сделать более простой, доступной, и часть расходов на которую мы, как государство, заберем», — сказала она.

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Жолнович также рассказала об усовершенствовании сервиса «Муниципальная няня» по увеличению оплаты и разрешения одной няни ухаживать за тремя детьми.

«Это также касается прифронтовых территорий, там, где мамы не могут отдать детей в садик, чтобы у них была возможность, если это ребенок с инвалидностью, просто отдохнуть, если это мама-ВПЛ — найти работу и социализироваться», — отметила министр.

Также она сообщила о начатой ​​в этом году услуге поддержанного проживания и стационарного ухода для пожилых людей как самой сложной категории. По словам Жолнович, таким людям не просто нужно предоставить жилье, а очень часто в том жилье должен быть помощник, который поможет им с базовым обслуживанием.

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«Поэтому мы уже приступили к закупке такой услуги, работаем с организациями. Потому что для нас очень важно, чтобы это не были интернаты в лесах, чтобы эти люди не были закрыты от мира. Чтобы это были дома в громадах, квартиры, чтобы они могли выйти погулять и были в социуме», — подчеркнула министр.

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УНІАН По материалам:

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