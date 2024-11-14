В Украине начинают строить социальное жилье — Finance.ua

В Украине начинают строить социальное жилье Сегодня 16:34 — Недвижимость

В Украине начинают строить социальное жилье

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6200 квартир.

Об этом сообщил глава агентства Сергей Сухомлин на международной конференции ReBuild Ukraine.

В общей сложности на первом этапе проекта будет построено 50 000 квартир в центре и на западе Украины.

«Это социальное жилье, которое должно, в том числе, быть дополнительным аргументом, чтобы люди постепенно возвращались в Украину», — отметил Сухомлин.

Он также рассказал, что среди проектов кроме строительства социального жилья также усиление энергетической устойчивости громад, замена системы уличного освещения на энергоэффективное, установка солнечных электростанций на объектах критической инфраструктуры.

«Без удовлетворения базовых потребностей мы не вернем людей в наши города и поселки», — сказал Глава Агентства.

Напомним, украинские строительные компании оказались в кризисном положении из-за постоянных изменений правил. Если власти не наведут порядок в этой сфере, строительство жилья может полностью остановиться, а имеющиеся «квадраты» резко подорожают, заявил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Сейчас на первичном рынке недвижимости специалисты отмечают достаточно стабильную динамику. Ее все еще сложно назвать положительной, но основное — что она стабильна. Подробной статистикой о том, как рынок недвижимости прошел через три года войны, рассказала директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян.

Економічна Правда По материалам:

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