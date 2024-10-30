Украинцы спрогнозировали, как изменятся цены на квартиры в Киеве, Одессе и Львове — Finance.ua

Украинцы спрогнозировали, как изменятся цены на квартиры в Киеве, Одессе и Львове Сегодня 13:02 — Недвижимость

Украинцы спрогнозировали, как изменятся цены на квартиры в Киеве, Одессе и Львове

Украинцы ожидают, что цены на вторичном рынке недвижимости не изменятся, а на первоначальном — вырастут.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ЛУН . В общей сложности было опрошено более 1100 респондентов из Киева, Львова и Одессы, потенциально планирующих покупку жилья. Большинство считает, что цена останется стабильной, почти столько же надеются на ее снижение.

Опрос является важным маркером настроений общества, его заинтересованности в покупке жилья и экономической способности. Интересно, что ожидания изменений цен влияют на спрос, а следовательно, и на сами цены.

Киев

28% респондентов считают, что цена на вторичном рынке вырастет, 37% - что не изменится, 35% ожидают ее снижения.

За последние полгода цены на вторичке в Киеве снизились на 6%. В последние четыре месяца они остаются стабильными, что подтверждает прогнозы респондентов.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 42% потенциальных покупателей ожидают роста цен, 31% — цены останутся без изменений, и 27% считают, что они снизятся. За последние полгода цены на новостройки в Киеве выросли на 8%.

Одесса

23% респондентов ожидают роста цен на вторичке, 41% считают, что они не изменятся, 36% - что снизятся.

За последние полгода цены на вторичном рынке Одессы упали на 9%.

Инфографика: ЛУН

Что касается первичного рынка, 41% респондентов считают, что цены вырастут, 35% - что останутся без изменений, и 23% ожидают снижения. Данные ЛУН свидетельствуют о росте цен на первичном рынке Одессы на 5%.

Львов

31% потенциальных покупателей во Львове ожидают роста цен на вторичке, 41% - что они останутся без изменений, 28% - снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Львова выросли на 5%.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 46% респондентов прогнозируют дальнейший рост цен, 30% — что цены останутся стабильными, 24% — снизятся. За последние полгода цены на новостройки во Львове выросли на 4%.

Что это значит для рынка

«Результаты опроса свидетельствуют о высокой осведомленности общества в рыночных процессах и их заинтересованности в теме недвижимости. Ожидающие снижения цен вероятно откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий», — отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Опрос показывает, что в Киеве никто не уверен в будущем и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке, и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаковое.

Во Львове ситуация похожая, а в Одессе больше респондентов ожидают, что цены останутся на том же уровне.

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