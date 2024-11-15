Правительство поддержало реформу социального страхования «єПотенціал» — Finance.ua

Правительство поддержало реформу социального страхования «єПотенціал» Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Правительство поддержало реформу социального страхования «єПотенціал»

Правительство поддержало проект закона, предусматривающий в течение 2025 года реформирование системы социального страхования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Реформа не касается людей, уже имеющих инвалидность. Речь идет о работающих со страховым стажем, нуждающихся в лечении после болезни или травмы.

Читайте также Правительство одобрило реформу соцстрахования: что изменится

«Реформа не предусматривает уменьшения никаких выплат или социальных гарантий. А наоборот, увеличит поддержку тех, кто не может работать и самостоятельно себя обеспечивать. Для таких лиц выплаты вырастут», — говорится в сообщении.

Что предусматривает документ

Помощь от государства лицу, получившему травму или болезнь, будет предоставляться не только как компенсация финансовых потерь из-за нетрудоспособности, но и через создание более широких возможностей для восстановления и реабилитации такого лица, своевременного предоставления ему социальных услуг, и помощь в возвращении к рынку труда.

«То есть все возможные меры, которые имеют целью помочь человеку вновь стать активным членом общества и реализовать свой потенциал», — отметили в министерстве.

Читайте также В Минсоцполитики объяснили, изменятся ли выплаты пенсий по инвалидности после реформы МСЭК

В рамках реформы социального страхования Минсоцполитики будет работать над введением следующих изменений:

1. Социальная поддержка человека будет начинаться с момента выявления потребности лица в дополнительной поддержке (социальной, финансовой, адаптации рабочего места и т. п. ) В состав мультидисциплинарной команды, кроме врачей, входят социальный работник, эрготерапевт, протезист, физический терапевт, психолог и другие специалисты.

Оценка потребностей человека в социальной помощи будет запускаться сразу после формирования врачом электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности (МВТН).

Читайте также Минсоцполитики намерено трансформировать соцсферу с помощью компании Epson

При этом для того, чтобы получить квалифицированную и комплексную поддержку государства в течение всего периода болезни и реабилитации, человеку не нужен никакой дополнительный статус (в частности, лица с инвалидностью). Специалист по социальной работе сразу проконсультирует такого человека по всем видам поддержки от государства и поможет их получить.

В случае необходимости человек будет обеспечен необходимыми дополнительными средствами реабилитации (протезы, ортезы, специальная мебель, кресла колесные, костыли и т. п. ), лекарствами, социальными услугами (например, услуга «уход на дому»). Пока это возможно только после получения статуса инвалидности. «Такая помощь и сопровождение будут максимально цифровизированы, не нужно будет „бегать по кабинетам“ и стоять в очередях», — пояснили в Минсоцполитики.

2. Реабилитация будет осуществляться только при необходимости и не будет обязательной.

Потребность в медицинской реабилитации по-прежнему будет определять врач. Она будет проходить под сопровождением специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды, в которую также будет входить социальный работник.

3. При необходимости срок прохождения реабилитации продлевается до 1 года (сейчас — до 4 месяцев). Все это время государство будет оказывать человеку всю необходимую, в том числе финансовую, поддержку.

В настоящее время пособие по временной потере трудоспособности выплачивается только на период до 120 дней болезни. А после завершения периода временной нетрудоспособности работодатель имеет право уволить человека и тем самым лишить его финансовой поддержки. Однако часто восстановление человека может потребовать гораздо большего времени.

Читайте также В Минсоцполитики анонсировали услугу базовой социальной помощи в «Дія»

После реализации реформы получение пособия по временной потере трудоспособности не будет привязанным к установлению статуса инвалидности, а будет устанавливаться на срок реабилитации. Реабилитация же при необходимости сможет продолжаться до года.

4. После завершения лечения и реабилитации будет осуществляться оценка трудоспособности.

Оценка трудоспособности никак не привязана к статусу инвалидности и не является его условием. По-прежнему инвалидность будет оцениваться на медицинской стороне.

Оценка трудоспособности — один из этапов для возвращения человека к активной жизни. Она происходит деперсонализированно. Заполняя специальный опросник, человек предоставляет информацию о своих физических возможностях или ограничениях, среде, окружении и других факторах. Проанализировав эти данные дистанционно, специалист по оценке работоспособности сформирует Заключение о работоспособности.

Если человек восстановил здоровье, он сможет вернуться к работе, привычной жизни и получать собственный доход. Но если человек восстановился не полностью и трудоспособность его ограничена, государство обеспечит необходимые выплаты на уровне, компенсирующем потерянный доход.

5. Предусматривается увеличение страховых выплат, для лиц с полной утратой трудоспособности эти выплаты существенно возрастут.

В министерстве обратили внимание, что:

статус инвалидности остается. Для тех, кто уже имеет статус инвалидности, ничего не меняется;

все льготы для лиц с инвалидностью сохраняются;

после реформирования статус инвалидности и дальше будет предоставлять лицу право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.