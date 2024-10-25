Минсоцполитики намерено трансформировать соцсферу с помощью компании Epson — Finance.ua

Минсоцполитики намерено трансформировать соцсферу с помощью компании Epson Сегодня 06:10 — Казна и Политика

Компания Epson и Министерство социальной политики Украины объявили об усилении сотрудничества, которое будет сосредоточено на цифровой трансформации социальной сферы.

Сотрудничество предполагает несколько этапов.

В рамках первого этапа сотрудничества компания Epson уже приступила к разработке демонстрационного информационного образца, который иллюстрирует, как лучше оборудовать современное рабочее место социального работника, в частности, путем автоматизации создания электронных документов.

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Стороны договорились сотрудничать по следующим направлениям:

совместное развитие и внедрение инновационных технологий в области цифровой трансформации социальной сферы;

обмен опытом в использовании информационных технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения;

применение современных технологий для хранения бумажных документов.

«Очень важно привлекать разработчиков и производителей современного оборудования к развитию и внедрению новых цифровых решений в социальной сфере. Среди приоритетов совместной работы Минсоцполитики по Epson — цифровизация процессов, что ускорит работу социальных работников. А это в свою очередь позволит им уделять больше времени человеку, нуждающемуся в социальной поддержке», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Александра Ткаченко, глава представительства Epson Europe B.V. в Украине, отметила, что этот меморандум является важным шагом к социальной трансформации и внедрению инновационных решений в стране.

«Компания Epson имеет международные и локальные проекты и практики, успешно работающие уже много лет в социальной сфере. Мы стремимся к тому, чтобы рабочие места социальных работников были оборудованы современной цифровой экономичной и экологичной техникой. Это значительно ускорит документооборот, упростит процедуры обработки данных и высвободит время для других задач работников», — прокомментировала Ткаченко.

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