Минсоцполитики намерено трансформировать соцсферу с помощью компании Epson — Finance.ua

Минсоцполитики намерено трансформировать соцсферу с помощью компании Epson
Компания Epson и Министерство социальной политики Украины объявили об усилении сотрудничества, которое будет сосредоточено на цифровой трансформации социальной сферы.
Сотрудничество предполагает несколько этапов.
В рамках первого этапа сотрудничества компания Epson уже приступила к разработке демонстрационного информационного образца, который иллюстрирует, как лучше оборудовать современное рабочее место социального работника, в частности, путем автоматизации создания электронных документов.
Стороны договорились сотрудничать по следующим направлениям:
- совместное развитие и внедрение инновационных технологий в области цифровой трансформации социальной сферы;
- обмен опытом в использовании информационных технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения;
- применение современных технологий для хранения бумажных документов.
«Очень важно привлекать разработчиков и производителей современного оборудования к развитию и внедрению новых цифровых решений в социальной сфере. Среди приоритетов совместной работы Минсоцполитики по Epson — цифровизация процессов, что ускорит работу социальных работников. А это в свою очередь позволит им уделять больше времени человеку, нуждающемуся в социальной поддержке», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
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Александра Ткаченко, глава представительства Epson Europe B.V. в Украине, отметила, что этот меморандум является важным шагом к социальной трансформации и внедрению инновационных решений в стране.
«Компания Epson имеет международные и локальные проекты и практики, успешно работающие уже много лет в социальной сфере. Мы стремимся к тому, чтобы рабочие места социальных работников были оборудованы современной цифровой экономичной и экологичной техникой. Это значительно ускорит документооборот, упростит процедуры обработки данных и высвободит время для других задач работников», — прокомментировала Ткаченко.
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