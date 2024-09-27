В Минсоцполитики анонсировали услугу базовой социальной помощи в «Дія» — Finance.ua

В Минсоцполитики анонсировали услугу базовой социальной помощи в «Дія»
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в скором времени появится услуга базовой социальной помощи. Она будет доступна в приложении «Дія».
Об этом Оксана Жолнович сказала на форуме Global Digital Social Forum в пятницу, 27 сентября.
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По словам Жолнович, услуга обеспечит автоматизацию процесса получения разных соцвыплат для украинцев.
«Для того чтобы и специалисты, работающие с этими пособиями, не превращались в бухгалтеров, которые вечно заполняют сведения, а имели больше времени для общения с людьми. И для людей, чтобы процесс предоставления помощи был ясен. Чтобы просто я сказала „я нуждаюсь“, а все остальное за меня сделало государство», — говорит министр.
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Минсоцполитики впервые объединило национальные выплаты с международной помощью, предоставляемой партнерами, в рамках этой электронной услуги.
Напомним, ранее в Министерстве социальной политики Украины сообщали, что рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по введению базовой социальной помощи.
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