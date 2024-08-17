В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев — Finance.ua

В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев Сегодня 20:23 — Казна и Политика

В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев

В Украине планируется введение базового социального пособия, которое в перспективе заменит прожиточный минимум. Размер этого пособия будет зависеть от состава семьи.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью каналу «Рада».

Она отметила, что нынешний прожиточный минимум в Украине не отвечает реальным потребностям человека. Государственное пособие не учитывает фактические условия жизни и потребности человека.

«Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разделить», — объяснила Жолнович.

Министр социальной политики добавила, что размер пособия будет зависеть от доходов и состава конкретного домохозяйства. Поэтому Минсоцполитики предлагает заменить прожиточный минимум базовым социальным пособием, в рамках которого будут объединены разные виды выплат.

Читайте также Как изменился прожиточный минимум в Украине за девять лет

Например, для лиц с инвалидностью существует около 100 различных выплат, и ориентироваться в этом списке очень сложно.

Вместо многочисленных выплат будет введено всего две: одна для временно оказавшихся в бедности, и вторая — для ухода, если человек утратил трудоспособность.

Напомним, в 2024 году прожиточный минимум составляет 2920 грн. Для детей до 6 лет он определен на уровне 2563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, для трудоспособных лиц — 3028 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.