В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев — Finance.ua

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В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев

Казна и Политика
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В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев
В Украине планируют отменить прожиточный минимум: в Минсоцполитики рассказали, что ждет украинцев
В Украине планируется введение базового социального пособия, которое в перспективе заменит прожиточный минимум. Размер этого пособия будет зависеть от состава семьи.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью каналу «Рада».
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Она отметила, что нынешний прожиточный минимум в Украине не отвечает реальным потребностям человека. Государственное пособие не учитывает фактические условия жизни и потребности человека.
«Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разделить», — объяснила Жолнович.
Министр социальной политики добавила, что размер пособия будет зависеть от доходов и состава конкретного домохозяйства. Поэтому Минсоцполитики предлагает заменить прожиточный минимум базовым социальным пособием, в рамках которого будут объединены разные виды выплат.
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Например, для лиц с инвалидностью существует около 100 различных выплат, и ориентироваться в этом списке очень сложно.
Вместо многочисленных выплат будет введено всего две: одна для временно оказавшихся в бедности, и вторая — для ухода, если человек утратил трудоспособность.
Напомним, в 2024 году прожиточный минимум составляет 2920 грн. Для детей до 6 лет он определен на уровне 2563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, для трудоспособных лиц — 3028 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 грн.
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По материалам:
Novyny.live
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