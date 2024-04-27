Актуальна сума неоподаткованого прожиткового мінімуму доходів громадян у 2024 році — Finance.ua
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Актуальна сума неоподаткованого прожиткового мінімуму доходів громадян у 2024 році

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Актуальна сума неоподаткованого прожиткового мінімуму доходів громадян у 2024 році
Актуальна сума неоподаткованого прожиткового мінімуму доходів громадян у 2024 році
Неоподаткований мінімум доходів громадян має важливе значення при визначенні штрафів, стягнень та інших виплат.
Про це повідомляє Факти.

Який розмір неоподатковуваного мінімуму у 2024 році

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлений на рівні 17 грн, відповідно до Податкового кодексу України.
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Саме з цієї суми розраховують розмір штрафів, стягнень або визначення розміру судових витрат.
Наприклад, якщо призначено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то ця сума становить 1,7 тис. грн.

Які є винятки

Винятками є злочини чи правопорушення в частині адміністративного та кримінального законодавства.
Для них сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка дорівнює половині прожиткового мінімуму для працездатної особи (на місяць).
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У 2024 році прожитковий мінімум на одну особу на місяць складає 2 920 грн.
Тому розмір податкової соціальної пільги становить 1 460 грн, тобто 50% від прожиткового мінімуму.
Якщо не йдеться про кваліфікацію адміністративного чи кримінального правопорушення, тоді в цих випадках неоподаткований мінімум доходів громадян становить саме 17 грн.
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За матеріалами:
Факти
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