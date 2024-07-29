В ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату — эксперт Сегодня 21:01 — Казна и Политика

В ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату — эксперт

В Министерстве социальной политики назвали фактический размер прожиточного минимума. Итак, расходы на питание составляют более 3700 грн, на непродовольственные товары — 1196 грн, на коммунальные платежи — 1200 грн, а на услуги связи — 67 грн. Так что сейчас фактический прожиточный минимум равен минимальной заработной плате.

Об этом сказал эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин в эфире Украинского Радио.

Читайте также Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности

Он заявил, что «прожиточный минимум, заложенный в госбюджет, далек от фактического прожиточного минимума более чем в два раза». Более того, как определено в бюджетной декларации, в ближайшие 3 года правительство не будет индексировать в бюджете ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату.

Бюджетная декларация на ближайшие три года была принята несколько недель назад. Это информация о том, что правительство собирается закладывать в госбюджет с 2025 по 2027 год.

«Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть в связи с отсутствием средств 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года замораживаются. При этом только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, заложенному в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%. То есть, если исходить из этой логики, то если Минсоцполитики проведет расчет фактического прожиточного минимума хотя бы через год, то получится, что у нас прожиточный минимум будет реально выше, чем минимальная заработная плата, что в теории даже не может соответствовать действительности. То есть поднимется на 10% и будет составлять около 9 тысяч», — отметил эксперт.

Читайте также За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19%

Он подчеркнул, что государство в полной мере не обеспечивает все социально незащищенные слои населения тем объемом средств, необходимых им для выживания в течение месяца.

«Если мы считаем, что у нас средняя пенсия ниже фактического прожиточного минимума, то мы должны понимать, что эти люди находятся за чертой бедности и их уровень дохода не соответствует прожиточному минимуму в стране. Эти люди выживают так, как они могут выживать, и вряд ли государство в этой ситуации серьезно им помогает.

Эксперт пояснил, что когда наши партнеры пишут о необходимости приведения цен и тарифов на энергоносители для населения к рыночному уровню, они всегда после этого добавляют абзац, что это должно сопровождаться четкими адресными дотациями тем, кто не может обеспечивать необходимый объем генерирования средств для оплаты этих услуг. Наши партнеры всегда говорят, что каждый должен оплачивать, исходя из своих фактических возможностей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Українське радіо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.