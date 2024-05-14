За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19% — Finance.ua

За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19% Сегодня 15:32 — Личные финансы

За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19%

Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что уровень бедности в Украине вырос на 19% только за последние два года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как изменился уровень бедности в Украине

«За последние два года уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%, это ставит под угрозу возможность людей старшего возраста о себе позаботиться. Это не только затрудняет доступ к базовым услугам, но и ставит под угрозу способность людей старшего возраста заботиться о себе», — заявила заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

По ее словам, министерство нарабатывает и планирует внедрить стратегию активного долголетия, чтобы оперативно реагировать на нужды таких людей.

Что планирует с этим делать Минсоцполитики

«Минсоцполитики должно ответить сразу на два вызова — помочь нуждающимся и способствовать увеличению продолжительности активной жизни людей старшего возраста», — подчеркнула она.

По словам Токаревой, Минсоцполитики создает новые услуги и новые программы, которые призваны помочь пожилым людям оставаться активными участниками социума.

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«Пожилые люди — это не только получатели ресурсов, но и активные участники жизни общества. Они являются основой устойчивости, и многие из них являются профессионалами с большим опытом, которые могут дать важный толчок экономическому восстановлению страны», — сказала Токарева.

Напомним, эксперты утверждают , что в Украине большей половине граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.

Справка Finance.ua:

эксперты Центра экономических стратегий ранее сообщили, что безработица в Украине уменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения;

в Минсоцполитики заявляли, что из-за негативных демографических тенденций уже к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером. По данным ведомства, одной из негативных тенденций является очень низкий уровень рождаемости;

президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум»;



в 2023 году за чертой бедности оказались 67% украинцев, констатирует Институт демографии и социсследований им. Птухи. Речь идет об около 20 миллионах человек, проживающих на подконтрольной территории Украины;

ООН сообщили, что при нынешних темпах глобального прогресса к 2030 году 575 миллионов человек будут жить в крайней бедности, а 84 миллиона детей не будут ходить в школу.



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