За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19%

Личные финансы
30
За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19%
За последние два года уровень бедности в Украине вырос на 19%
Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что уровень бедности в Украине вырос на 19% только за последние два года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как изменился уровень бедности в Украине

«За последние два года уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%, это ставит под угрозу возможность людей старшего возраста о себе позаботиться. Это не только затрудняет доступ к базовым услугам, но и ставит под угрозу способность людей старшего возраста заботиться о себе», — заявила заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.
По ее словам, министерство нарабатывает и планирует внедрить стратегию активного долголетия, чтобы оперативно реагировать на нужды таких людей.

Что планирует с этим делать Минсоцполитики

«Минсоцполитики должно ответить сразу на два вызова — помочь нуждающимся и способствовать увеличению продолжительности активной жизни людей старшего возраста», — подчеркнула она.
По словам Токаревой, Минсоцполитики создает новые услуги и новые программы, которые призваны помочь пожилым людям оставаться активными участниками социума.
Читайте также
«Пожилые люди — это не только получатели ресурсов, но и активные участники жизни общества. Они являются основой устойчивости, и многие из них являются профессионалами с большим опытом, которые могут дать важный толчок экономическому восстановлению страны», — сказала Токарева.
Напомним, эксперты утверждают, что в Украине большей половине граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • эксперты Центра экономических стратегий ранее сообщили, что безработица в Украине уменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения;
  • в Минсоцполитики заявляли, что из-за негативных демографических тенденций уже к 2035 году каждый пятый украинец может быть пенсионером. По данным ведомства, одной из негативных тенденций является очень низкий уровень рождаемости;
  • президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум»;
  • в 2023 году за чертой бедности оказались 67% украинцев, констатирует Институт демографии и социсследований им. Птухи. Речь идет об около 20 миллионах человек, проживающих на подконтрольной территории Украины;
  • ООН сообщили, что при нынешних темпах глобального прогресса к 2030 году 575 миллионов человек будут жить в крайней бедности, а 84 миллиона детей не будут ходить в школу.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.