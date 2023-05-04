Как изменялся уровень бедности в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как изменялся уровень бедности в Украине (инфографика) Сегодня 15:08 — Личные финансы

Как изменялся уровень бедности в Украине (инфографика)

Во Всемирном банке заявили, что Украина из-за полномасштабного вторжения россии была отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. По данным организации на октябрь, в результате уже в десять раз увеличилось количество живущих за чертой бедности. По итогам прошлого года уровень бедности в Украине превысил 24%, и к концу 2023 года, по прогнозам, может вырасти до 55%. Как, по данным ВБ, изменялся уровень бедности в стране — сравнили журналисты портала «Слово и дело».

Бедностью во Всемирном банке считают ситуацию, при которой население проживает менее чем на 5,5 долларов в день.

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В 2006-2007 годах уровень бедности в Украине, по оценке Всемирного банка, был даже выше, чем во время полномасштабной войны — 26,6% и 26,4% соответственно.

В 2008 году уровень бедности оценивался в 19,3%. Далее количество населения Украины, живущего за чертой бедности, снижалось: 2010 год — 15,2%, 2011 год — 12,4%, 2012 год — 11%, 2013 год — 8,4%.

В 2014-2016 годах уровень бедности в стране снова начал расти, в 2016-м он достиг 15,4%.

В 2017 году 10,8% населения Украины проживало за чертой бедности, в 2018 году — 9,4%, в 2019-2020 — 7,1%.

В 2021 году, до начала полномасштабной войны, в Украине был самый лучший показатель по уровню бедности — всего 5,5%. За прошлый год, по оценке Всемирного банка, он вырос до 24,1%.

Справка Finance.ua:

отметим, Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Это означает не только нехватку денег, но и достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению;



Всемирный Банк также предупреждал, что средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год до 2030 года, что станет началом «потерянного десятилетия» для мировой экономики, если политики не предпримут амбициозные инициативы для увеличения рабочего предложения силы, производительности и инвестиций.

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Слово і Діло По материалам:

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