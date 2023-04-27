Сколько денег нужно украинцам для счастья: исследование — Finance.ua

Сколько денег нужно украинцам для счастья: исследование Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько денег нужно украинцам для счастья: исследование

Для счастья среднестатистическому украинскому нужно 50 тысяч гривен. Такие данные показал опрос , проведенный компанией Active Group 15 апреля 2023 года.

Сколько нужно для выживания:

Почти половина украинских граждан ответили, что для выживания нужно от 5 000 до 14 999 гривен в месяц: 32,9% ответили, что для выживания нужно от 5000 до 9999 гривен в месяц, а 26,4% — от 10 000 до 14 999 грн ;

; от 15 000 до 24 999 нужно 16,4% опрошенных, а 4,7% — от 25 000 до 49 999 ;

; и только 0,8% нужно для выживания более 50 000, а 0,5% — более 100 тысяч гривен в месяц.

Чтобы чувствовать себя уверенно, только 2,9% респондентов заявили, что им нужно менее 2 000 грн в месяц на одного члена семьи. Еще 4,2% респондентов отметили, что нужно от 2000 до 4999 грн. 13,8% считают, что на одного члена семьи в месяц должно быть от 5 000 до 9999 грн, а 22,7% — от 10 000 до 14 999 грн.

Больше респондентов, а именно 30,8%, ответили, что для того чтобы чувствовать себя уверенно, им необходимо от 15 000 до 24 999 грн на одного члена семьи в месяц. 18,8% полагают, что каждому члену их семьи в месяц нужно от 25 000 до 49 999 грн, 4,7% респондентов оценили эти потребности на уровне от 50 000 до 99 999 грн, а 2,1% респондентов — на уровне 100 000 грн или больше.

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Отвечая на вопрос о том, сколько денег нужно, чтобы ни в чем себе не отказывать, 0,5% украинцев заявили, что нужно менее 2 000 грн в месяц на одного человека в семье, 1,9% — что им нужно от 2 000 до 4999 грн в месяц, 6,0% — от 5 000 до 9999 грн. Самая большая группа опрошенных (29,4%) выбрали вариант от 25 000 до 49 999 грн в месяц на одного человека в семье. Еще 21,5% заявили, что нужно от 50 000 до 99 999 грн в месяц, а 11,4% — что 100 000 грн и больше.

Таким образом, для среднего гражданина необходимо:

чтобы выжить — 10399 грн;

чтобы чувствовать себя уверенно — 19282 грн;



чтобы ни в чем себе не отказывать — 49762 грн.

Оценивая деятельность украинских властей в сфере экономики, менее половины (38,9%) опрошенных сказали, что власть действовала эффективно или скорее эффективно в течение прошлого года. Больше респондентов (42,1%) считают, что деятельность власти была скорее неэффективной или неэффективной. 19,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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