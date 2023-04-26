Последствия войны: в Украине почти в четыре раза вырос коэффициент бедности — Finance.ua

Последствия войны: в Украине почти в четыре раза вырос коэффициент бедности Сегодня 12:01 — Личные финансы

Последствия войны: в Украине почти в четыре раза вырос коэффициент бедности

Коэффициент бедности в Украине за 2022 год вырос с 5,5 до 20,2% (в 3,7 раза), а доходы граждан резко упали.

Об этом сообщил комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

По словам главы комитета Галины Третьяковой, эта проблема является одним из основных вызовов для Украины.

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Среди прочих она назвала послевоенную адаптацию демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни, а также мощные демографические и миграционные процессы, что привело к тому, что сейчас почти каждый третий украинец является пенсионером.

«Эти три вызова мы надеемся решить вместе с программой Совета Европы... Как результат — в декабре 2022 года была презентована концепция Социального кодекса Украины, которая могла бы перезагрузить устаревшее советское законодательство и кодифицировать более 120 законов, касающихся социальной заботы и защиты в Украине», — рассказала Третьякова.

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Напомним, по оценке Всемирного банка, в прошлом году в Украине был зафиксирован десятикратный рост бедности. Эксперты считают, что до конца 2022 года 25% украинцев будут жить в бедности по сравнению с чуть более 2% до полномасштабной войны, а к концу 2023 года их количество может возрасти до 55%.

Справка Finance.ua:

по данным ООН, с 24 февраля украинцы обеднели в десять раз;

средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год до 2030 года, что станет началом «потерянного десятилетия» для мировой экономики, если политики не примут амбициозные инициативы по увеличению предложения рабочей силы, производительности и инвестиций.



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УБР По материалам:

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