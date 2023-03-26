Как изменились доходы украинцев за год войны — Finance.ua

Как изменились доходы украинцев за год войны Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как изменились доходы украинцев за год войны

Во время войны доходы большинства украинцев сократились.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Источники доходов:

40% респондентов указали, что основным источником средств существования для них является постоянная работа;

24% — пенсия;

11% — доходы другого члена (членов) семьи (супруга, жены, родителей);

8% — временная работа (или подработки);

5% — материальная помощь из разных источников;

3% — доходы от бизнеса;

2% — предварительные денежные сбережения,

1% — студенческая стипендия,

1% — другие источники.

Те респонденты, которые во время войны вынуждены были покинуть место своего проживания, но сейчас вернулись домой, чаще, чем в целом по массиву опрошенных, отвечают, что живут за счет временной работы или подработок (15,5%) и за счет доходов других членов семьи (20%).

Читайте также Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год: названы сроки

Респонденты, которые во время войны выезжали за границу, но на время проведения опроса уже вернулись в Украину, значительно чаще, чем в целом по массиву опрошенных, отвечают, что живут за счет доходов других членов семьи (29,5%), а также за счет временной работы (15%), и реже, что главным источником их доходов является постоянная работа (30,5%) и пенсия (7%).

Те, кому пришлось некоторое время прожить на временно оккупированной территории, реже отвечают, что основным источником доходов является постоянная работа (22%). То же касается и тех, кто какое-то время жил на территории боевых действий или на территории, подвергавшейся артиллерийским обстрелам (32,5%), зато несколько чаще они называют как основной источник дохода материальную помощь (9%).

Изменился ли вид работы:

35,5% респондентов, оценивая изменения в режиме их работы после 24 февраля 2022, отметили, что никаких изменений не произошло (работают по-прежнему);

6% — полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы;

3% полностью или частично перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы;

1% ушли в полностью оплачиваемый отпуск, 1% — в частично оплачиваемый отпуск;

3% не имели работы до 24 февраля 2022 года, но сейчас работают;

7% респондентов ответили, что потеряли работу (еще 1% — ушли в неоплачиваемый отпуск);

29% — как не работали или не имели работы до войны, так не имеют и сейчас (сюда относятся как пенсионеры, так и безработные, домохозяйки, студенты, нетрудоспособные).

Чаще отвечают, что работают по-прежнему жители Западного (45%) и Центрального (39%) регионов, тогда как в Южном регионе — всего 15%, в Восточном — всего 25% респондентов. Потеряли работу 14% жителей Восточного региона, 10% — Южного, 6% — Центрального региона и 4% — жителей Западного региона.

Читайте также За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование

И больше, чем в целом по массиву опрошенных, людей, полностью или частично перешедших на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, среди респондентов, которые во время войны вынуждены были покинуть место своего проживания и переехать в другое место в пределах Украины (18%), это же касается и тех, кто менял место жительства, но уже вернулся домой (24%), тех, кто некоторое время провел за границей (21%).

Тем респондентам, которые имели работу как до начала войны, так и имеют сейчас, задавался вопрос, как изменилась их зарплата после 24 февраля 2022 года. 45% представителей этой группы ответили, что она не изменилась, почти столько же (43%) — что она уменьшилась, и только 8% — что она увеличилась.

Как изменились доходы:

21% опрошенных отмечают, что доходы их семьи после 24 февраля 2022 значительно уменьшились;

32% — что доходы несколько уменьшились;

36% ответили, что доходы не изменились;

5% — что они несколько выросли;

1% — значительно возросли.

На уменьшение доходов реже указывают жители Западного региона, здесь 41% ответили, что их доходы значительно или несколько снизились. Чаще на это указывают те респонденты, которые некоторое время жили на территории боевых действий или на территории, подвергавшейся артиллерийским обстрелам (60%), те, которые во время войны вынуждены были покинуть место своего проживания, но сейчас вернулись домой (61,5%).

Читайте также Как изменился уровень доходов украинцев с начала войны (инфографика)

По сравнению с серединой 2021 г. возросла доля граждан, которые отвечают, что еле сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 г. до 14% в марте-феврале 2023 г.), тех, которые говорят, что им хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (с 38% до 42%), и уменьшилась с 44% до 34% доля ответивших «в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения».

При этом статистически значимо не изменилась совокупная доля ответивших «живем обеспечено, но сделать некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.п.)» и «мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим» (соответственно 7 ,5% и 7%).

Уровень благосостояния зависит от возраста:

особенно низкое благосостояние представителей старшего поколения — 29% тех, кому 60 и более лет, отметили, что им не хватает денег даже на необходимые продукты (в других возрастных группах — от 6% до 11%), а 50% — что денег хватает только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей (в других возрастных группах — от 35% до 45%).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.