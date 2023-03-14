Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год: названы сроки — Finance.ua
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Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год: названы сроки

Личные финансы
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Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год: названы сроки
Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год: названы сроки
Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая.
Об этом в телеграм-канале написала экс-глава налогового комитета ВР Нина Южанина.
«Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями, при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях», — пишет Южанина, добавив, что до 1 августа включительно нужно оплатить налоговые обязательства.
Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:
  • по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;
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«К сожалению, в отличие от ФЛП, подача декларации для граждан в Дії не реализована, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребована», — добавила Южанина.
Она также объяснила, что украинцы, получившие иностранный доход и уплатившие налоги за пределами Украины, для зачисления уплаченных налогов должны получить справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения, легализованную в соответствующей зарубежной дипломатическом учреждении Украины в стране, где получался такой доход (прибыль).
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В случае отсутствия у налогоплательщика подтверждающих документов относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Штрафы за неподачу декларации

Несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.
Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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По материалам:
Finance.ua
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