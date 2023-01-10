Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона

Личные финансы
49
Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона
Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона
Налогоплательщики смогут декларировать доходы и активы, не обращаясь в Государственную налоговую службу (ГНС), а используя для этого свой смартфон.
Об этом в интервью Delo.ua сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Мы хотим, чтобы любой налогоплательщик мог через свой смартфон подать декларацию о доходах в одно касание. В буквальном смысле. При этом предварительно будет возможность проверить декларацию на наличие ошибок и сразу же исправить их», — рассказал Гетманцев.
Читайте также
Также, по его словам, по каждому налогоплательщику ГНС будет формировать индивидуальный цифровой профиль, содержащий оценки его репутации и степени рисковости.
«Налоговики с „зелеными“ профилями практически не будут попадать под проверки, в то время как „красный“ статус станет поводом для повышенного внимания со стороны налоговиков», — уточнил глава профильного комитета.
Место для вашей рекламы
По словам Гетманцева, разработка соответствующих цифровых сервисов, позволяющих минимизировать личный контакт налогоплательщиков с сотрудниками фискальных органов и значительно упростить налоговое администрирование, будет происходить в течение 2023 года. А к 2024 г. эти услуги должны быть запущены в эксплуатацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.