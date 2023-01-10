Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона — Finance.ua

Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона Сегодня 20:04 — Личные финансы

Украинцы смогут подавать налоговые декларации со смартфона

Налогоплательщики смогут декларировать доходы и активы, не обращаясь в Государственную налоговую службу (ГНС), а используя для этого свой смартфон.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Мы хотим, чтобы любой налогоплательщик мог через свой смартфон подать декларацию о доходах в одно касание. В буквальном смысле. При этом предварительно будет возможность проверить декларацию на наличие ошибок и сразу же исправить их», — рассказал Гетманцев.

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Также, по его словам, по каждому налогоплательщику ГНС будет формировать индивидуальный цифровой профиль, содержащий оценки его репутации и степени рисковости.

«Налоговики с „зелеными“ профилями практически не будут попадать под проверки, в то время как „красный“ статус станет поводом для повышенного внимания со стороны налоговиков», — уточнил глава профильного комитета.

По словам Гетманцева, разработка соответствующих цифровых сервисов, позволяющих минимизировать личный контакт налогоплательщиков с сотрудниками фискальных органов и значительно упростить налоговое администрирование, будет происходить в течение 2023 года. А к 2024 г. эти услуги должны быть запущены в эксплуатацию.

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