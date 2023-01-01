Начинает действовать новая форма налоговой декларации — Finance.ua

Начинает действовать новая форма налоговой декларации Сегодня 09:24 — Личные финансы

С 1 января 2023 г. вступает в силу приказ Минфина, который вносит изменения в налоговое декларирование.



Конфигурации касаются бизнесменов, пользователей сельскохозяйственной земли, арендаторов и собственников. Теперь в декларациях необходимо будет заполнить два дополнительных приложения.

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Приложение Ф4 — новая форма, требующая рассчитывать налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора, а также доходы от продажи объектов недвижимости и автомобилей.

Вторая программа — это, собственно, расчет общего минимального налогового обязательства, о котором мы писали выше.

Напомним, что налоговую декларацию теперь можно подать на платформе «Дія», где можно уплатить налоги ФЛП (только для участников упрощенной системы).

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Фокус По материалам:

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