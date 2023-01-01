Начинает действовать новая форма налоговой декларации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Начинает действовать новая форма налоговой декларации

Личные финансы
24
С 1 января 2023 г. вступает в силу приказ Минфина, который вносит изменения в налоговое декларирование.
Конфигурации касаются бизнесменов, пользователей сельскохозяйственной земли, арендаторов и собственников. Теперь в декларациях необходимо будет заполнить два дополнительных приложения.
Читайте также
Приложение Ф4 — новая форма, требующая рассчитывать налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора, а также доходы от продажи объектов недвижимости и автомобилей.
Вторая программа — это, собственно, расчет общего минимального налогового обязательства, о котором мы писали выше.
Напомним, что налоговую декларацию теперь можно подать на платформе «Дія», где можно уплатить налоги ФЛП (только для участников упрощенной системы).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.