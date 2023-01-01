Начинает действовать новая форма налоговой декларации — Finance.ua

Начинает действовать новая форма налоговой декларации
С 1 января 2023 г. вступает в силу приказ Минфина, который вносит изменения в налоговое декларирование.
Конфигурации касаются бизнесменов, пользователей сельскохозяйственной земли, арендаторов и собственников. Теперь в декларациях необходимо будет заполнить два дополнительных приложения.
Приложение Ф4 — новая форма, требующая рассчитывать налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора, а также доходы от продажи объектов недвижимости и автомобилей.
Вторая программа — это, собственно, расчет общего минимального налогового обязательства, о котором мы писали выше.
Напомним, что налоговую декларацию теперь можно подать на платформе «Дія», где можно уплатить налоги ФЛП (только для участников упрощенной системы).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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