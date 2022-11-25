Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект — Finance.ua

Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект
В парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛП 3-й группы не заморачиваться бухгалтерией: декларации для них будут формироваться автоматически, а налоги будут списываться со счета в банке.
Об этом пишет Ain.ua.
Законопроект № 8226 позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и подавать отчетность. После введения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.
Так что ІТ-специалистам, SMM-менеджерам, дизайнерам и другим ФЛП 3-й группы без наемных работников больше не потребуется:
- собственноручно платить налоги;
- подавать декларации вручную;
- следить за датами уплаты налогов.
Предпринимателям-«упрощенцам» 3-й группы можно будет не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой — все это за них сделает банк: так объясняет суть законопроекта его инициатор, народный депутат Ярослав Железняк.
Новая система предполагает:
- такой предприниматель не подает декларации за себя сам;
- он также не платит налоги; они списываются автоматически с его банковского счета;
- фактически он не взаимодействует с налоговой (только если возникают какие-либо вопросы);
- ему нет нужды следить за налоговым календарем: окончаниями кварталов, крайними сроками уплаты налогов и подачи деклараций.
Для того чтобы стать Smart-ФЛП, предпринимателю нужно будет:
- зарегистрироваться как ФЛП 3-й группы с банком-налоговым агентом;
- открыть специальный счет в банке.
Фактически банк тогда сможет:
- автоматически удерживать 5% со всех поступлений;
- удерживать минимальный ЕСВ;
- формировать на основе этих данных отчетные документы и отсылать их налоговой.
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