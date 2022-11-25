Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект — Finance.ua

Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект Сегодня 17:01 — Личные финансы

В парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛП 3-й группы не заморачиваться бухгалтерией: декларации для них будут формироваться автоматически, а налоги будут списываться со счета в банке.

Об этом пишет Ain.ua.

Законопроект № 8226 позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и подавать отчетность. После введения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.

Так что ІТ-специалистам, SMM-менеджерам, дизайнерам и другим ФЛП 3-й группы без наемных работников больше не потребуется:

собственноручно платить налоги;

подавать декларации вручную;

следить за датами уплаты налогов.

Предпринимателям-«упрощенцам» 3-й группы можно будет не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой — все это за них сделает банк: так объясняет суть законопроекта его инициатор, народный депутат Ярослав Железняк.

Новая система предполагает:

такой предприниматель не подает декларации за себя сам;

он также не платит налоги; они списываются автоматически с его банковского счета;

фактически он не взаимодействует с налоговой (только если возникают какие-либо вопросы);

ему нет нужды следить за налоговым календарем: окончаниями кварталов, крайними сроками уплаты налогов и подачи деклараций.

Для того чтобы стать Smart-ФЛП, предпринимателю нужно будет:

зарегистрироваться как ФЛП 3-й группы с банком-налоговым агентом;

открыть специальный счет в банке.

Фактически банк тогда сможет:

автоматически удерживать 5% со всех поступлений;

удерживать минимальный ЕСВ;

формировать на основе этих данных отчетные документы и отсылать их налоговой.

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