Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект — Finance.ua
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Платить налоги и подавать декларации вместо ФЛП будут банки: законопроект

Личные финансы
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В парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛП 3-й группы не заморачиваться бухгалтерией: декларации для них будут формироваться автоматически, а налоги будут списываться со счета в банке.
Об этом пишет Ain.ua.
Законопроект № 8226 позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и подавать отчетность. После введения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.
Так что ІТ-специалистам, SMM-менеджерам, дизайнерам и другим ФЛП 3-й группы без наемных работников больше не потребуется:
  • собственноручно платить налоги;
  • подавать декларации вручную;
  • следить за датами уплаты налогов.
Предпринимателям-«упрощенцам» 3-й группы можно будет не беспокоиться за подачу отчетности, уплату налогов и взаимодействие с налоговой — все это за них сделает банк: так объясняет суть законопроекта его инициатор, народный депутат Ярослав Железняк.
Новая система предполагает:
  • такой предприниматель не подает декларации за себя сам;
  • он также не платит налоги; они списываются автоматически с его банковского счета;
  • фактически он не взаимодействует с налоговой (только если возникают какие-либо вопросы);
  • ему нет нужды следить за налоговым календарем: окончаниями кварталов, крайними сроками уплаты налогов и подачи деклараций.
Для того чтобы стать Smart-ФЛП, предпринимателю нужно будет:
  • зарегистрироваться как ФЛП 3-й группы с банком-налоговым агентом;
  • открыть специальный счет в банке.
Фактически банк тогда сможет:
  • автоматически удерживать 5% со всех поступлений;
  • удерживать минимальный ЕСВ;
  • формировать на основе этих данных отчетные документы и отсылать их налоговой.

На что тратятся украинские предприниматели, и где взять деньги на бизнес?

По материалам:
Ain.Ua
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