Как изменился уровень доходов украинцев с начала войны (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился уровень доходов украинцев с начала войны (инфографика)

Личные финансы
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Как изменился уровень доходов украинцев с начала войны (инфографика)
Как изменился уровень доходов украинцев с начала войны (инфографика)
Среди тех, кто имел работу до войны, 40% работают в обычном режиме, 17% работают удаленно или частично, 8% нашли новую работу. 33% потеряли работу из-за войны и до сих пор не трудоустроились.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
У 30% опрошенных украинцев уровень доходов значительно снизился после полномасштабного вторжения рф. 17% ответили, что уровень их доходов незначительно снизился. 10% респондентов лишились практически всех доходов.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
В то же время, 6% ответили, что их уровень доходов с начала полномасштабной войны увеличился. 36% сказали, что почти не изменились.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
«Худшая ситуация с доходами наблюдается среди жителей юга и востока Украины, людей среднего возраста, бедных и малообеспеченных, а также тех, кто потерял работу или работают частично», — говорится в исследовании.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные социологического мониторинга «Украинское общество», оценка суммы, нужной украинской семье (в расчете на 1 человека в месяц), чтобы жить «нормально», в 2022 году сократилась примерно вдвое — с $630 до $340. Так, сегодня рядовому украинцу хватило бы 14 231 грн в месяц. В ноябре 2021 года называли цифру 16 372 грн (в среднем);
  • реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали примерно на 21%.
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По материалам:
Finance.ua
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