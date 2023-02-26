За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование — Finance.ua
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За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование

Личные финансы
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За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование
За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование
Спустя год полномасштабной войны с россией о сокращении своих доходов заявило подавляющее большинство граждан Украины — 78%.
Об этом говорится в исследовании Gradus Research.
При этом все больше украинцев возвращаются к активному выполнению своих рабочих обязанностей. Таким образом уменьшается доля имеющих работу, но не работающих.
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Граждане также демонстрируют стабильно высокую вовлеченность в помощь государству, армии и друг другу. Так, 64% опрошенных регулярно донатят на военные и гуманитарные цели. Средняя сумма таких пожертвований составляет 950 грн.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
По данным исследования, спустя год войны подавляющее большинство опрошенных планируют свои покупки заранее (90%), и только 4% респондентов чаще совершают импульсивные покупки. Почти половина украинских потребителей (44%) выбирают бренды, учитывая их политическую позицию по отношению к россии.
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Кроме того, украинцы стали чаще выбирать локальные бренды: 69% опрошенных заявили, что сознательно выбирают продукцию украинских брендов, а 56% начавших покупать новые бренды во время войны делают это для поддержки украинских производителей.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
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По материалам:
УБР
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