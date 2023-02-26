За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование — Finance.ua

За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование Сегодня 14:19 — Личные финансы

За время войны упали доходы четырех украинцев из пяти – исследование

Спустя год полномасштабной войны с россией о сокращении своих доходов заявило подавляющее большинство граждан Украины — 78%.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research

При этом все больше украинцев возвращаются к активному выполнению своих рабочих обязанностей. Таким образом уменьшается доля имеющих работу, но не работающих.

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Граждане также демонстрируют стабильно высокую вовлеченность в помощь государству, армии и друг другу. Так, 64% опрошенных регулярно донатят на военные и гуманитарные цели. Средняя сумма таких пожертвований составляет 950 грн.

Инфографика: Gradus Research

По данным исследования, спустя год войны подавляющее большинство опрошенных планируют свои покупки заранее (90%), и только 4% респондентов чаще совершают импульсивные покупки. Почти половина украинских потребителей (44%) выбирают бренды, учитывая их политическую позицию по отношению к россии.

Кроме того, украинцы стали чаще выбирать локальные бренды: 69% опрошенных заявили, что сознательно выбирают продукцию украинских брендов, а 56% начавших покупать новые бренды во время войны делают это для поддержки украинских производителей.

Инфографика: Gradus Research

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УБР По материалам:

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