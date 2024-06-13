Как изменился прожиточный минимум в Украине за девять лет — Finance.ua

Как изменился прожиточный минимум в Украине за девять лет Сегодня 15:01 — Личные финансы

Как изменился прожиточный минимум в Украине за девять лет

Согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, прожиточный минимум в Украине с 2015 по 2024 год претерпел значительные изменения, повысившись почти в 2,5 раза. Так, в 2015 году эта сумма составляла 1 218 грн, а в 2024 году — 3 028 грн.

Об этом пишут Комментарии.

Из года в год Верховная Рада Украины утверждала новые размеры прожиточного минимума, учитывая бюджетные возможности и экономическое развитие страны. Однако инфляция и рост цен, особенно на продукты и коммунальные услуги, значительно превысили темпы повышения прожиточного минимума. Вследствие этого многие украинцы, особенно те, кто зарабатывает близко к минимуму, столкнулись с трудностями в покрытии своих ежедневных расходов.

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«Решение об установлении и повышении размера прожиточного минимума в соответствии с требованиями бюджетного законодательства принимается с учетом имеющихся финансовых ресурсов государства по обеспечению выплаты социальных гарантий, определяемых на его основе. В течение 2015−2024 годов обеспечено повышение прожиточного минимума в 2,5 раза», — говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Таблица: Комментарии

Кроме того, рост тарифов на коммунальные услуги стал существенным бременем для многих семей, создавая финансовое давление и вынуждая их отказываться от необходимых расходов.

По европейским стандартам прожиточный минимум должен обеспечивать не только базовые потребности, но и возможность участия в социальной жизни. Украинский показатель, однако, отстает от этой цели.

Справка Finance.ua:

конкуренция за трудовые ресурсы, в том числе с зарубежным бизнесом, будет подпитывать давление со стороны роста заработных плат. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году, прогнозирует НБУ;

поиск квалифицированных кадров остается основным вызовом для работодателей. В то же время, сейчас количество вакансий больше, чем до начала большой войны;

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн.

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