Актуальная сумма необлагаемого налогом прожиточного минимума доходов граждан в 2024 году — Finance.ua

Актуальная сумма необлагаемого налогом прожиточного минимума доходов граждан в 2024 году
Необлагаемый налогом минимум доходов граждан имеет важное значение при определении штрафов, взысканий и других выплат.
Об этом сообщает Факты.
Каков размер не облагаемого налогом минимума в 2024 году
Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлен на уровне 17 грн, согласно Налоговому кодексу Украины.
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Именно из этой суммы рассчитывают размер штрафов, взысканий или определение размера судебных издержек.
Например, если назначен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то эта сумма составляет 1,7 тыс. грн.
Какие есть исключения
Исключениями являются преступления или правонарушения в части административного и уголовного законодательства.
Для них сумма не облагаемого налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, которая равна половине прожиточного минимума для трудоспособного лица (в месяц).
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В 2024 году прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2920 грн.
Поэтому размер налоговой социальной льготы составляет 1460 грн, то есть 50% от прожиточного минимума.
Если речь не идет о квалификации административного или уголовного правонарушения, тогда в этих случаях необлагаемый налогом минимум доходов граждан составляет именно 17 грн.
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