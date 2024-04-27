Актуальная сумма необлагаемого налогом прожиточного минимума доходов граждан в 2024 году — Finance.ua

Актуальная сумма необлагаемого налогом прожиточного минимума доходов граждан в 2024 году Сегодня 20:04 — Личные финансы

Актуальная сумма необлагаемого налогом прожиточного минимума доходов граждан в 2024 году

Необлагаемый налогом минимум доходов граждан имеет важное значение при определении штрафов, взысканий и других выплат.

Об этом сообщает Факты.

Каков размер не облагаемого налогом минимума в 2024 году

Размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлен на уровне 17 грн, согласно Налоговому кодексу Украины.

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Именно из этой суммы рассчитывают размер штрафов, взысканий или определение размера судебных издержек.

Например, если назначен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то эта сумма составляет 1,7 тыс. грн.

Какие есть исключения

Исключениями являются преступления или правонарушения в части административного и уголовного законодательства.

Для них сумма не облагаемого налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, которая равна половине прожиточного минимума для трудоспособного лица (в месяц).

В 2024 году прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2920 грн.

Поэтому размер налоговой социальной льготы составляет 1460 грн, то есть 50% от прожиточного минимума.

Если речь не идет о квалификации административного или уголовного правонарушения, тогда в этих случаях необлагаемый налогом минимум доходов граждан составляет именно 17 грн.

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Факти По материалам:

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