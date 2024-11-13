Правительство одобрило реформу соцстрахования: что изменится — Finance.ua

Правительство одобрило реформу соцстрахования: что изменится
Кабинет Министров одобрил два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты. Соцвыплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что старая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована. Ее заменит новый действенный механизм, ориентированный на человека и его потребности.
Первый шаг мы уже сделали. Правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценки повседневного функционирования человека", — сообщил Шмыгаль.
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По его словам, врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут оценивать состояние пациента по одной из трех категорий:
- устойчивое полное ограничение трудоспособности;
- устойчивое частичное ограничение работоспособности;
- трудоспособное лицо.
«Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной устойчивой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет. А для людей с частичной устойчивой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу», — добавил глава правительства.
Также изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 лет и защищают человека от увольнения на весь период лечения.
«При этом статус инвалидности сохраняется. Он подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится», — подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизированная и нацеленная на результат — максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к его потребностям.
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