Когда лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве — Finance.ua

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Когда лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве

Личные финансы
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Когда лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве
Когда лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве
В некоторых случаях лицам с инвалидностью могут отказать в устройстве на работу.
Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду.
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Отказ в заключении трудового договора, продвижении по службе, увольнении по инициативе администрации или переводе лица с инвалидностью на другую работу без его согласия не допускаются.

Когда лицу с инвалидностью могут отказать в трудоустройстве

Это правило действует, если только медико-социальная экспертиза не подтвердит, что состояние здоровья мешает выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности других работников.
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Также это возможно, если продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема может ухудшить здоровье лица с инвалидностью.
Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы. Условия назначения, порядок расчета и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.

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По материалам:
Finance.ua
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