Изменен порядок оформления инвалидности — Finance.ua

Изменен порядок оформления инвалидности
Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, в Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
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Уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.
В бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по вопросам ветеранской политики, в том числе путем отправки средствами почтовой связи, или через ЦПАУ.
- Определен перечень органов, в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае их отсутствия у заявителя, и определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по вопросам ветеранской политики в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступление позже установленного срока.
- Уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса в случае подачи заявления в бумажной форме.
Напомним, военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы. Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
- I группа — 100% сумм денежного довольствия;
- II группа — 80% сумм денежного довольствия;
- III группа — 60% сумм денежного довольствия.
Справка Finance.ua:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
- I группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);
- ІІ группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
- ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
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