Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат — Finance.ua
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Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат

Казна и Политика
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Военнослужащие при получении инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Условия назначения, порядок расчета и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
  • в период прохождения службы;
  • или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
  • I группа — 100% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 80% сумм денежного довольствия;
  • III группа — 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
  • I группа — 70% сумм денежного довольствия;
  • II группа — 60% сумм денежного довольствия;
  • III группа — 40% сумм денежного довольствия.
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Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
  • І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);
  • ІІ группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
  • ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
Доплаты военным
В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но общая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.
На сумму пенсии влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, которую вы получали в течение работы.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

По материалам:
РБК-Україна
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