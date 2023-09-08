Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат — Finance.ua

Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Военнослужащие при получении инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Условия назначения, порядок расчета и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.

Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа — 100% сумм денежного довольствия;

II группа — 80% сумм денежного довольствия;

III группа — 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа — 70% сумм денежного довольствия;

II группа — 60% сумм денежного довольствия;

III группа — 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);

— (2093×650%); ІІ группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

— (2093×525%); ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Доплаты военным

В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но общая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.

На сумму пенсии влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, которую вы получали в течение работы.

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