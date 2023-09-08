Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат — Finance.ua

Пенсия по инвалидности военным: размеры выплат
Военнослужащие при получении инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Условия назначения, порядок расчета и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
- I группа — 100% сумм денежного довольствия;
- II группа — 80% сумм денежного довольствия;
- III группа — 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
- I группа — 70% сумм денежного довольствия;
- II группа — 60% сумм денежного довольствия;
- III группа — 40% сумм денежного довольствия.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
- І группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с
01.12.2022— 13 604,50 грн (2093×650%);
- ІІ группа — 525% ПМ, с
01.12.2022— 10 988,25 грн (2093×525%);
- ІІІ группа — 360% ПМ, с
01.12.2022— 7534,80 грн (2093×360%).
Доплаты военным
В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но общая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.
На сумму пенсии влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, которую вы получали в течение работы.
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