77 млн ​​грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью — Finance.ua

77 млн ​​грн компенсировало государство работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью Сегодня 07:00 — Казна и Политика

Государство компенсировало работодателям 77 млн ​​грн за обустройство рабочих мест для 1200 специалистов с инвалидностью с начала 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, имели больше возможностей на рынке труда и могли реализовать свой потенциал. Чтобы помочь работодателям устранить барьеры для работников на рабочем месте, предложили компенсировать им расходы на приобретение специальной мебели, оборудования, вспомогательных устройств для людей с инвалидностью.

Рабочая среда должна быть комфортной и безопасной для каждого человека. С начала этого года более 1000 предпринимателей получили от государства компенсацию за обустройство рабочих мест для 1200 человек с инвалидностью, которых они приняли на работу. В целом, государство компенсировало им расходы на 77 млн ​​грн", — сообщила Татьяна Бережная.

Компенсации за обустройство рабочих мест для работников с инвалидностью получили предприниматели из всех регионов Украины. Больше всего таких работодателей в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской и Волынской областях. Среди специалистов, для которых обустроили рабочие места, есть бухгалтеры, учителя, инженеры по охране труда, делопроизводители, администраторы, менеджеры по торговле, водители, слесари.

Для своих работников работодатели приобрели, в частности, специализированную мебель и фурнитуру для приспособления рабочих мест работникам с недостатками спины, специализированные функциональные офисные кресла с регулятором высоты сиденья и положения спинки, компьютеры (ПК, ноутбуки) со встроенными устройствами защиты глаз для работников с недостатками зрения, специализированные настольные лампы для слабовидящих работников, средства связи и специализированную фурнитуру (телефоны и наушники) для работников с недостатками слуха, спецодежду.

Напомним, в августе 2023 года правительство ввело программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. По условиям программы сумма компенсации составляет до 106,5 тыс. грн. за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы, до 71 тыс. грн. — для людей с инвалидностью II группы.

Для получения компенсации работодатель должен подать заявление в течение 90 дней с момента трудоустройства специалиста по инвалидности. Это можно сделать онлайн на портале Дія или оффлайн, обратившись в региональный центр занятости. Рассмотрение заявления длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения в течение 5 дней средства поступят на счет работодателя.

УНІАН По материалам:

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