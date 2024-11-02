В Минсоцполитики объяснили, изменятся ли выплаты пенсий по инвалидности после реформы МСЭК — Finance.ua
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В Минсоцполитики объяснили, изменятся ли выплаты пенсий по инвалидности после реформы МСЭК

Казна и Политика
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В Минсоцполитики объяснили, изменятся ли выплаты пенсий по инвалидности после реформы МСЭК
В Минсоцполитики объяснили, изменятся ли выплаты пенсий по инвалидности после реформы МСЭК, Фото: freepik
Реформа медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не повлияет на выплаты для лиц с инвалидностью. Пенсии по инвалидности, назначенные по законным основаниям, продолжат выплачивать в полном объеме.
Об этом сообщает министр социальной политики Оксана Жолнович.
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Министр опровергла слухи в соцсетях об изменениях в системе социальной поддержки.
Она подчеркнула, что все выплаты и гарантии останутся неизменными для тех, кому они были назначены.

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«Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, — будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены», — заявила Жолнович.
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Она добавила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. В частности, оно предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Функции центральной МСЭК будет выполнять украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.
По материалам:
Finance.ua
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