Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК — Finance.ua

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Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК

Казна и Политика
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Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК
Правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК
Кабинет Министров утвердил план противодействия коррупционным и другим правонарушениям среди Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) во исполнение решений СНБО и президента.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году.
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«Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три последующих месяца будут продолжаться проверки. В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК», — отметил Шмыгаль.
Кроме того, Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. А Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.
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«В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его исполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров», — подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства добавил, что по результатам исполнения решений президента и СНБО будут соответствующие заключения.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотреблением должностными лицами при получении инвалидности. Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость»;
  • Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку.
По материалам:
Finance.ua
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