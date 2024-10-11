В Украине реформируют работу МСЭК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине реформируют работу МСЭК

Казна и Политика
98
В Украине реформируют работу МСЭК
В Украине реформируют работу МСЭК
В Украине планируют реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Изменения коснутся, в частности, медицинской и социальной части.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как он рассказал в эфире телемарафона, вопрос реформирования МСЭК — в повестке дня, и его прорабатывают по двум траекториям. Первая — это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения экспертизы и должны предотвращать манипуляции и «гонки по кругу» тех, кому требуется прохождение МСЭК и в дальнейшем — установление инвалидности.
Читайте также
«Второй большой блок — это общая реформа медико-социальной экспертизы. Это еще более сложный процесс, поскольку медико-социальная экспертиза — это два понятия: медицинская составляющая и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам», — продолжил Ляшко.
Отмечается, что министерство получило более 3 тысяч жалоб на работу МСЭК. Ляшко добавил, что после получения заявлений от граждан, в центры МСЭК направляются проверки, «для того, чтобы посмотреть, подтверждаются ли жалобы, или не подтверждаются». В этой связи он призвал граждан обращаться на горячие линии.
Читайте также
«Что касается Хмельницкой МСЭК, например, сразу по результатам жалоб была направлена ​​проверка, и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областной МСЭК, потому что мы видим, там были проблемы. Проработали — результаты вы все видели на прошлой неделе», — констатировал Виктор Ляшко.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.