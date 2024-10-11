В Украине реформируют работу МСЭК — Finance.ua

В Украине реформируют работу МСЭК Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В Украине реформируют работу МСЭК

В Украине планируют реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Изменения коснутся, в частности, медицинской и социальной части.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как он рассказал в эфире телемарафона, вопрос реформирования МСЭК — в повестке дня, и его прорабатывают по двум траекториям. Первая — это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения экспертизы и должны предотвращать манипуляции и «гонки по кругу» тех, кому требуется прохождение МСЭК и в дальнейшем — установление инвалидности.

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«Второй большой блок — это общая реформа медико-социальной экспертизы. Это еще более сложный процесс, поскольку медико-социальная экспертиза — это два понятия: медицинская составляющая и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам», — продолжил Ляшко.

Отмечается, что министерство получило более 3 тысяч жалоб на работу МСЭК. Ляшко добавил, что после получения заявлений от граждан, в центры МСЭК направляются проверки, «для того, чтобы посмотреть, подтверждаются ли жалобы, или не подтверждаются». В этой связи он призвал граждан обращаться на горячие линии.

«Что касается Хмельницкой МСЭК, например, сразу по результатам жалоб была направлена ​​проверка, и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областной МСЭК, потому что мы видим, там были проблемы. Проработали — результаты вы все видели на прошлой неделе», — констатировал Виктор Ляшко.

УНІАН По материалам:

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