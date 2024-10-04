6 млн в разных валютах: в Хмельницкой области ГБР разоблачило руководителя пенсионного фонда и его мать — Finance.ua

6 млн в разных валютах: в Хмельницкой области ГБР разоблачило руководителя пенсионного фонда и его мать
Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. В ходе обысков у них нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.
Об этом сообщает ГБР.
Сын женщины занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.
У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР обнаружили почти $5 млн 244 тыс., €300 000, более ₴5 млн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.
Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.
Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также накопила почти $2,3 млн.
Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.
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