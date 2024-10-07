Сотрудники Одесского медучреждения подозреваются в коррупционной схеме более чем на 3,7 млн ​​грн — Finance.ua

Сотрудники Одесского медучреждения подозреваются в коррупционной схеме более чем на 3,7 млн грн
Сотрудники Одесского медучреждения подозреваются в масштабном хищении бюджетных средств более чем на 3,7 млн грн.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
О подозрении уведомили 2 руководителей и 7 работников подстанций экстренной медицинской помощи КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского облсовета.
Им инкриминировали внесение ложных сведений в официальные документы и завладение бюджетными средствами в крупных размерах (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, руководители двух из подстанций экстренной медицинской помощи разработали преступные схемы по завладению бюджетными средствами, выделенными для выплаты заработной платы работникам этих медучреждений. К своим «бизнес-планам» чиновники привлекли подчиненных — старших фельдшеров, фельдшеров и врачей.
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Подозреваемые систематически вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, указывая, что медработники выполняли свои обязанности, хотя часть находилась за границей без надлежаще оформленного отпуска, а другие вовсе не появлялись на работе. Начисленная им заработная плата в дальнейшем распределялась между участниками схемы.
Таким образом с ноября 2019 года по февраль 2024 года злоумышленники завладели бюджетными средствами на сумму более 3,7 млн гривен.
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