«Помогли» более 400 уклонистов. СБУ разоблачила в Харькове преступную группу — Finance.ua

«Помогли» более 400 уклонистов. СБУ разоблачила в Харькове преступную группу
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Харьковской области, которая помогала уклонистам избегать мобилизации на основе фиктивных справок об инвалидности.
Организатором сделки оказался председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В схему были вовлечены 12 сообщников, включая подчиненных председателя, руководителей медицинских учреждений и гражданских посредников. Злоумышленники изготовляли поддельные медицинские документы о якобы наличии заболеваний, которые стали основанием для оформления инвалидности. Стоимость «услуг» зависела от срочности и составляла от 2 до 5 тысяч долларов.
Благодаря их деятельности более 400 мужчин призывного возраста незаконно избежали мобилизации.
В результате масштабной спецоперации сотрудники СБУ задержали организатора и всех участников преступной группы. Проведено около 90 обысков, в ходе которых изъяты дела призывников, мобильные телефоны, компьютеры с доказательствами незаконной деятельности, а также деньги: более 500 тысяч долларов, 80 тысяч евро и более 1 миллиона гривен.
Задержанные уже уведомлены о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и подделке документов. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжается расследование для привлечению к ответственности всех причастных.
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