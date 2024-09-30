Во Львове полиция задержала группировку, которая планировала выпустить 100 тыс. поддельных долларов на рынок — Finance.ua

Во Львове полиция задержала группировку, которая планировала выпустить 100 тыс. поддельных долларов на рынок Сегодня 18:12 — Криминал

Во Львове полиция задержала группировку, которая планировала выпустить 100 тыс. поддельных долларов на рынок

Во Львове полиция задержала группировку, которая планировала выпустить 100 тыс. поддельных долларов.

Банкноты 2006 года номиналом 100 долларов дельцы сбывали через пункты обмена валют в регионе или покупали за фальшивку бытовую технику и гаджеты.

Полицейские задержали организаторов и пятерых участников организованной группы. Сбытчики получали 20% вознаграждения от суммы реализуемых средств. У них изъяли 23 000 долларов, из которых 17 000 — фальшивых.

Об этом сообщила Нацполиция.

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Организовали группировку двое жителей области 24 и 29 лет. Младший как непосредственный лидер координировал действия других участников, хранил подделку, определял места сбыта фальшивки, проводил инструктажи и распределял вознаграждение между всеми членами группы. Другой предоставил ее сбытчикам, предварительно проверив, принимают ли указанные купюры в пунктах обмена валют, отчитывался перед лидером группировки и передавал ему полученные от реализации фальшивые деньги.

Пятеро участников группы подыскивали сбытчиков, получавших 20% вознаграждения от суммы реализуемых средств, выполняли функции водителей и непосредственно сами реализовывали подделку.

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100 долларовые банкноты 2006 года выпуска старого образца сбывали через пункты обмена валют в разных городах области небольшими суммами — от 1 000 до 3 500 долларов. Также рассчитывались при покупке техники или гаджетов.

По оперативным данным, дельцы планировали выпустить на потребительский рынок 100 тыс. фальшивых долларов. Чтобы помешать преступным намерениям, правоохранители приняли меры по их задержанию.

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции с силовой поддержкой бойцов батальона полиции особого назначения задержали семерых фигурантов. По результатам обысков следователи изъяли 221 000 гривен, более 23 000 долларов, из которых 17 000 — подделка, 9 автомобилей премиум-класса, черновые записи.

Детективы ТУ БЭБ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщили задержанным участникам организованной группы о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 199 (хранение, перевозка с целью использования при продаже товаров, сбыте или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

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Всем подозреваемым избраны меры пресечения: шестерым — содержание под стражей с правом внесения залога от 242 240 гривен до 4 000 000, еще одному — ночной домашний арест.

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