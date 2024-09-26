БЭБ разоблачило контрабандистов техники Apple на Львовщине — Finance.ua

БЭБ разоблачило контрабандистов техники Apple на Львовщине Сегодня 16:44 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, наладивших схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Среди нелегально попадавших в Украину товаров были в том числе ликвидационные лоты Amazon, которые обычно покупают у сторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китае.

Во время обысков детективы изъяли 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, 2 штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

Сообщается, что технику ввозили в Украину с сокрытием от таможенного контроля для дальнейшей продажи в торговых сетях Львовщины.

Для пересечения границы с техникой организаторы схемы привлекали преимущественно женщин. За сутки они могли перейти через пункт пропуска «Мостиска-Пшемысль» 3−7 раз, перенося в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов.

Установлено также, что для конспирации женщины переодевались и периодически декларировали по телефону якобы для собственного пользования.

В дальнейшем все незаконно перемещенные гаджеты хранили в хранилищах или транспортных средствах недалеко от границы.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Економічна Правда По материалам:

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