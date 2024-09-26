БЭБ разоблачило контрабандистов техники Apple на Львовщине — Finance.ua
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БЭБ разоблачило контрабандистов техники Apple на Львовщине

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, наладивших схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Среди нелегально попадавших в Украину товаров были в том числе ликвидационные лоты Amazon, которые обычно покупают у сторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китае.
Во время обысков детективы изъяли 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, 2 штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.
Сообщается, что технику ввозили в Украину с сокрытием от таможенного контроля для дальнейшей продажи в торговых сетях Львовщины.
Для пересечения границы с техникой организаторы схемы привлекали преимущественно женщин. За сутки они могли перейти через пункт пропуска «Мостиска-Пшемысль» 3−7 раз, перенося в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов.
Установлено также, что для конспирации женщины переодевались и периодически декларировали по телефону якобы для собственного пользования.
В дальнейшем все незаконно перемещенные гаджеты хранили в хранилищах или транспортных средствах недалеко от границы.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Економічна Правда
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